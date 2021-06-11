Dois homens são baleados em menos de 2 horas na Serra

Polícia Militar foi chamada depois que homens fora baleados na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

as vítimas não têm passagem pela polícia. Dois homens foram baleados na noite desta quinta-feira (10), na Serra , com intervalo de 1h30 entre os crimes. Nos dois casos,

TV Gazeta, a O primeiro caso aconteceu por volta de 21 horas desta quinta (10), no bairro José de Anchieta, quando um homem de 39 anos foi baleado na perna. De acordo com informações da, a Polícia Militar foi chamada por populares que viram o homem baleado e caído na rua. Ele foi socorrido e levado para Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória

O homem não soube dizer para a polícia quem atirou nele. Ainda segundo a reportagem da TV Gazeta, populares disseram que o homem foi baleado porque estava cometendo furtos no bairro. No entanto, ele não tem passagem pela polícia.

Por nota, a Polícia Militar informou que policiais militares foram acionados para verificar uma denúncia de disparo de arma de fogo em via pública. "No local, a equipe constatou que um indivíduo tinha sido alvejado na perna. Populares disseram que o homem é conhecido na região por cometer furtos, mas ninguém disse ter visto quem foi o autor dos tiros. O Samu esteve no local e socorreu a vítima para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência", diz a nota

HOMEM BALEADO EM SÃO JUDAS TADEU

Cerca de 1h30 depois, por volta das 22h30, um rapaz, de 21 anos, foi baleado no bairro São Judas Tadeu, também na Serra. Segundo a reportagem da TV Gazeta, populares contaram que ele passava de moto, quando bandidos passaram em um carro e atiraram contra ele. Além de balear o rapaz, eles ainda teriam atirado para o alto.

O jovem levou dois tiros nas costas e está internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência em estado grave. Ele não tem passagem pela polícia. Os criminosos fugiram.

Em nota, a Polícia Militar explicou que os militares foram acionados para verificar a informação de que ocupantes de um veículo tinham efetuado disparos de arma de fogo e fugido em seguida. "Ao chegar no local do fato, populares disseram que havia uma vítima baleada que tinha sido socorrida para a UPA de Serra Sede. A equipe foi até a Unidade de Pronto Atendimento e constatou que a vítima era um homem. Um familiar do indivíduo baleado foi até a UPA e informou que os tiros partiram de um carro que passou na região. E que após o fato, o veículo fugiu em alta velocidade", diz a nota.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A polícia lembra ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", informa a PC em nota.