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Crime em 2019

Traficante do ES preso no RJ mandou matar garoto de 12 anos em Vila Velha

Luan Resende Buarque foi detido no Méier (RJ) na última quarta-feira (9). Investigações apontam que ele mandou matar  Luiz Fernando Albino Nascimento, na Glória, em Vila Velha, por desconfiar que o menor usou dinheiro da venda de drogas na cidade

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 13:01

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

11 jun 2021 às 13:01
Tráfico
Luan Resende Buarque foi preso no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (9). Ele era um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo   Crédito: Reprodução
Polícia Civil do Espírito Santo divulgou detalhes da prisão do traficante capixaba Luan Resende Buarque, de 31 anos, ocorrida nesta quarta-feira (9), no Rio de Janeiro. A captura dele, segundo a polícia, significa a retirada das ruas de um dos criminosos mais procurados do Estado. A ação foi feita em parceria com a polícia carioca.
"Luanzinho", como ele é conhecido, tem ligação com traficantes do Bairro da Penha, em Vitória, e é apontado como chefe do tráfico de drogas do Ibes e do Morro do Jaburuna, ambos em Vila Velha. Ele foi preso pela equipe de policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) no bairro Méier, após sair do Complexo da Maré, comunidade onde estava vivendo, para ir a um hospital.

A PRISÃO

Luan já esteve preso em 2014. Agora, o mandado de prisão em aberto contra ele é pela morte do garoto Luiz Fernando Albino Nascimento, 12 anos, no dia 18 de fevereiro de 2019, no bairro Glória, em Vila Velha. Além dele, na quinta-feira (10), um segundo suspeito, de 25 anos, foi preso em Vila Velha, com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Ele não teve o nome divulgado pela polícia.

MENOR RECRUTADO E MORTO

Na manhã desta sexta-feira (11), o secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Alexandre Ramalho, e o delegado Tarik Halabi Souki, da DHPP de Vila Velha, detalharam o crime ocorrido em 2019. Luan ordenou a morte do menor porque o garoto de 12 anos teria pegado dinheiro proveniente do tráfico para comprar uma moto. O menino havia sido recrutado para vender entorpecentes.
Vila velha
Luiz Fernando Albino Nascimento foi morto a mando de Luan em fevereiro de 2019. O menor de 12 anos teria pegado dinheiro do tráfico para comprar uma moto Crédito: Divulgação/Portal dos Procurados
"Primeiro eles recrutaram esse menor para a venda de drogas na Pracinha do Ibis, sendo um dos pontos de comércio de entorpecentes desse grupo. Essa criança, no dia 15 de fevereiro, data do 'plantão' dele, vendeu cerca de R$ 3 mil em drogas. No dia seguinte, ele tinha de prestar contas para o gerente e disse ter sido roubado por traficantes da favela Dom João Batista. Eles então desconfiaram e ficaram observando esse jovem, sendo que no dia 17 ele comprou uma (Honda) Biz amarela e ficou passeando com ela. No dia 18, ele foi executado com diversos disparos na Glória", explicou o delegado Tarik.
Além desse homicídio, Luan é investigado por pelo menos outros 10 assassinatos no município de Vila Velha, especialmente na região dominada pelo grupo dele. A polícia frisou que as investigações prosseguirão no intuito de elucidar esses crimes.

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