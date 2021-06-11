Traficante do ES preso no RJ mandou matar garoto de 12 anos em Vila Velha

Luan Resende Buarque foi preso no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (9). Ele era um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo Crédito: Reprodução

"Luanzinho", como ele é conhecido, tem ligação com traficantes do Bairro da Penha, em Vitória , e é apontado como chefe do tráfico de drogas do Ibes e do Morro do Jaburuna, ambos em Vila Velha . Ele foi preso pela equipe de policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) no bairro Méier, após sair do Complexo da Maré, comunidade onde estava vivendo, para ir a um hospital.

A PRISÃO

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Luan já esteve preso em 2014. Agora, o mandado de prisão em aberto contra ele é pela morte do garoto Luiz Fernando Albino Nascimento, 12 anos, no dia 18 de fevereiro de 2019, no bairro Glória, em Vila Velha. Além dele, na quinta-feira (10), um segundo suspeito, de 25 anos, foi preso em Vila Velha, com apoio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Ele não teve o nome divulgado pela polícia.

MENOR RECRUTADO E MORTO

Na manhã desta sexta-feira (11), o secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Alexandre Ramalho, e o delegado Tarik Halabi Souki, da DHPP de Vila Velha, detalharam o crime ocorrido em 2019. Luan ordenou a morte do menor porque o garoto de 12 anos teria pegado dinheiro proveniente do tráfico para comprar uma moto. O menino havia sido recrutado para vender entorpecentes.

Luiz Fernando Albino Nascimento foi morto a mando de Luan em fevereiro de 2019. O menor de 12 anos teria pegado dinheiro do tráfico para comprar uma moto Crédito: Divulgação/Portal dos Procurados

"Primeiro eles recrutaram esse menor para a venda de drogas na Pracinha do Ibis, sendo um dos pontos de comércio de entorpecentes desse grupo. Essa criança, no dia 15 de fevereiro, data do 'plantão' dele, vendeu cerca de R$ 3 mil em drogas. No dia seguinte, ele tinha de prestar contas para o gerente e disse ter sido roubado por traficantes da favela Dom João Batista. Eles então desconfiaram e ficaram observando esse jovem, sendo que no dia 17 ele comprou uma (Honda) Biz amarela e ficou passeando com ela. No dia 18, ele foi executado com diversos disparos na Glória", explicou o delegado Tarik.