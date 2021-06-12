Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BR 482

Acidente envolvendo três veículos deixa um morto em Alegre

Um homem de 59 anos morreu após uma batida envolvendo três veículos, na noite desta sexta-feira (11)
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

12 jun 2021 às 11:53

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 11:53

Acidente - caparaó
Acidente aconteceu na BR 482, em Alegre Crédito: Divulgação / Polícia Militar
Um homem de 59 anos morreu após uma batida envolvendo três veículos na noite desta sexta-feira (11) na BR 482, em AlegreRegião do Caparaó
De acordo com a Polícia Militar,  o acidente ocorreu por volta de 21h e envolveu um caminhão, um Honda Fit e um Ford Escort.
O motorista do caminhão contou aos militares que seguia de Cachoeiro de Itapemirim em direção a Guaçuí quando foi ultrapassado por um veículo Honda Fit prata. Em seguida, o Ford Escort conduzido por José de Assis Rangel, 59 anos, entrou na rodovia, vindo da Zona rural, momento que ocorreu a colisão entre os três veículos.
Logo após o acidente, o condutor do Honda Fit, com a placa identificada, teria fudido do local, de acordo com a ocorrência policial. Quando os militares chegaram, José já estava desacordado e óbito foi constatado pela equipe do Samu.
O corpo de José foi levado para o Serviço Médico de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a PM,  ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Veja Também

Homem é baleado por motoqueiros durante tentativa de assalto em Cariacica

Lavador de carro dá golpe e foge com veículos de cliente em Vila Velha

Polícia investiga denúncia de agressão a cães e morador de rua em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Alegre
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados