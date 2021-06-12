Acidente envolvendo três veículos deixa um morto em Alegre

Acidente aconteceu na BR 482, em Alegre Crédito: Divulgação / Polícia Militar

Região do Caparaó. Um homem de 59 anos morreu após uma batida envolvendo três veículos na noite desta sexta-feira (11) na BR 482, em Alegre

De acordo com a Polícia Militar , o acidente ocorreu por volta de 21h e envolveu um caminhão, um Honda Fit e um Ford Escort.

O motorista do caminhão contou aos militares que seguia de Cachoeiro de Itapemirim em direção a Guaçuí quando foi ultrapassado por um veículo Honda Fit prata. Em seguida, o Ford Escort conduzido por José de Assis Rangel, 59 anos, entrou na rodovia, vindo da Zona rural, momento que ocorreu a colisão entre os três veículos.

Logo após o acidente, o condutor do Honda Fit, com a placa identificada, teria fudido do local, de acordo com a ocorrência policial. Quando os militares chegaram, José já estava desacordado e óbito foi constatado pela equipe do Samu.