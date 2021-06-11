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Praia da Costa

Lavador de carro dá golpe e foge com veículos de cliente em Vila Velha

A Polícia Civil do ES informou que o suspeito ganhou confiança da vítima e se apropriou do carro dele e da bicicleta, avaliada em R$20mil reais. Ele fugiu em direção a São Paulo

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 17:23

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 jun 2021 às 17:23
Carro modelo Ford Ka e bicicleta avaliada em R$ 20 mil foram furtadas na Praia da Costa, em Vila Velha
Carro modelo Ford Ka foi levado por golpista na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Divulgação/PCES
Um homem está sendo investigado pela Polícia Civil por aplicar um golpe em um cliente: pegar "emprestado" o carro e a bicicleta e sumir. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na quarta-feira (9), no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. A vítima, um homem de 27 anos, registrou o boletim de ocorrência relatando que "um homem, supostamente funcionário de um lava a jato, havia se apoderado de seu veículo, um Ford Ka, ano 2008, e de sua bicicleta, da marca Santa Cruz, avaliada em R$ 20 mil". O suspeito teria fugido em direção a São Paulo e a polícia trata o caso como apropriação indébita.
O delegado Erico Mangaravite, titular do 6º Distrito Policial, que investiga o caso, afirmou que o homem foi vítima de um golpe. Segundo ele, o suspeito se aproximou ganhando confiança, até que ofereceu um serviço diferenciado para o carro da vítima. Depois, o suspeito teria pedido a bicicleta da vítima emprestada para um passeio. 
"A vítima contou que o golpista, que seria funcionário de um lava a jato, se aproximou, ganhando confiança, até que ofereceu uma lavagem vip para seu carro. Na manhã da quarta-feira (9), o proprietário deixou o carro sob os cuidados do suspeito e ficou de pegá-lo no sábado (12). Na quinta-feira (10), o suspeito pediu a bicicleta da vítima, avaliada em R$ 20 mil, emprestada para subir o Morro do Moreno, também em Vila Velha", explicou.
Carro modelo Ford Ka e bicicleta avaliada em R$ 20 mil foram furtadas na Praia da Costa, em Vila Velha
Bicicleta avaliada em R$ 20 mil foi levada por golpista na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Divulgação/PCES
A polícia contou ainda que, na quinta-feira (10), o cliente foi até o estabelecimento e foi informado de que o suspeito teria se demitido no dia anterior. Desde então, segundo o delegado, a vítima tem tentado fazer contato com o suspeito, que não atende as ligações ou responde as mensagens enviadas.
As investigações da Polícia Civil apontam que o suspeito teria passado pela região Sul do Espírito Santo com o carro e a bicicleta e, depois, seguiu em direção ao estado de São Paulo. 
"A princípio, estamos lidando com o crime de apropriação indébita, que é quando uma pessoa que conta com a confiança da vítima, se apodera de seus bens e passa a utilizá-los como se fossem seus. Isso é crime e as vítimas devem registrar o Boletim de Ocorrência, como neste caso, para que a Polícia Civil tome ciência do fato e possa dar início às investigações", afirmou o delegado.
A Polícia Civil comunicou que está investigando tanto a verdadeira identidade do suspeito quanto o paradeiro do carro e da bicicleta. A população pode auxiliar com informações, por meio do Disque Denúncia 181.

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