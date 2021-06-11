Polícia investiga denúncia de agressão a cães e morador de rua em Vitória

Rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto, em Vitória, onde agressão aos cães de rua teria acontecido Crédito: Google | Street View

A Polícia Civil vai investigar uma ocorrência registrada como maus-tratos a quatro cães de rua recém-operados na Praia do Canto , em Vitória . Segundo foi relatado em boletim de ocorrência, registrado pelo marido de uma cuidadora e ativista das causas animais do bairro, os cães e o dono deles, um morador de rua, teriam sido agredidos por homens encapuzados, na noite de quarta-feira (9).

A dona dos animais é uma moradora de rua. Ela relatou que, "em uma ação, aparentemente com a participação da Guarda Municipal de Vitória, um veículo com carroceria e outras pessoas, algumas delas encapuzadas, teriam chegado aterrorizando e de forma agressiva". Ela e o companheiro, que já estavam deitados para dormir, afirmam que foram acordados de forma agressiva.

A Gazeta questionou a "Os homens teriam tirado o cobertor que protegia os animais e passaram a agredir o marido da moradora de rua. Eles só pararam a agressão após perceber que os quatro cães de rua estavam em repouso após cirurgia de castração", diz o boletim de ocorrência. A reportagem dequestionou a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) sobre o assunto.

Nesta sexta-feira (11), a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), informou, por meio do Centro de Vigilância em Saúde Animal (CVSA), que os animais realmente pertencem a um casal em situação de rua, e disse, em nota, que os cães foram atendidos pelas equipes conforme os critérios e condutas médicas veterinárias. "Após restabelecimento cirúrgico, os animais foram entregues aos donos", diz a nota.

A reportagem de A Gazeta citou a denúncia, questionou o que houve de fato no local e sobre a conduta dos servidores que teriam agredido os cães e o morador de rua. A Semus, então, respondeu: "Nesta quinta-feira (10), a equipe retornou ao local para prestar atendimento pós-cirúrgico. Os animais foram medicados com anti-inflamatórios. Foi constatado que os mesmos se encontram em condições normais de saúde, sem indício de agressão", completou. A Prefeitura de Vitória não respondeu sobre o estado do homem agredido nem sobre a suposta participação da Guarda Municipal na agressão.