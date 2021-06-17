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Várias viaturas

Escolta policial a carros-fortes chama a atenção no Centro de Vitória

Fortemente armados, os policiais montaram um cerco no local onde dois carros-fortes – de tamanho e porte acima dos tradicionais veículos que fazem transporte de valores – estavam estacionados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2021 às 13:30

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 13:30

Forças policiais escoltam transporte de valor no Centro de Vitória
Forças policiais escoltam transporte de valor no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Uma escolta de viaturas da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Guarda Municipal de Vitória a carros-fortes estacionados próximos à Agência Central do Banco do Brasil, na Praça Pio XVII, no Centro da Capital, chamou a atenção no final da manhã desta quinta-feira (17).
Fortemente armados, os policiais montaram um cerco no local onde dois carros-fortes – de tamanho e porte acima dos tradicionais veículos que fazem transporte de valores – estavam estacionados.
A movimentação atípica, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), deu apoio a uma operação para o transporte de um grande volume de dinheiro em espécie, coordenada pelo Banco Central do Brasil (Bacen). As cédulas, que fazem parte do numerário atualmente em circulação, estão velhas e foram encaminhadas à destruição, conforme realizado periodicamente pelo Bacen.
A secretaria informou que participou da operação dando apoio com 42 policiais, sendo 24 policiais militares da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), 12 policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e seis servidores da Gerência de Inteligência (Gint) e da Gerência de Operações Integradas (Geopi). Também participaram os efetivos da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Guarda Municipal de Vitória.
A operação começou no início da manhã, com o transporte do numerário das instalações do Banco do Brasil, no Centro de Vitória, para um carro forte de uma empresa particular especializada em transporte de valores. De lá, o comboio seguiu para o Aeroporto de Vitória, percorrendo um trajeto aproximado de 13 km.
No aeroporto, as cédulas foram acomodadas em um avião e levadas para outro Estado, onde serão encaminhadas para destruição. A equipe da Cimesp atuou na escolta do carro forte, desde a retirada do dinheiro do Banco do Brasil até a entrega do carregamento no Aeroporto de Vitória. Os policiais da Core deram suporte nas dependências do Aeroporto. Os servidores da Gint e da Geopi realizaram levantamentos e o monitoramento de todo o percurso.
Segundo a Sesp, o valor transportado e o destino final da carga não foram divulgados, por motivos de segurança. Esta é uma operação rotineira realizada pelo Bacen, que, periodicamente, recolhe cédulas gastas e substitui por notas novas. Como se trata de cédulas que fazem parte do numerário em circulação, a operação é complexa e sigilosa.

Escolta policial a carros-fortes chama a atenção no Centro de Vitória

Atualização

17/06/2021 - 4:05
Após a publicação desta matéria, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) enviou informações sobre a operação. O texto foi atualizado.

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