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Trabalhando com motosserra

Homem é atingido por árvore e morre em Venda Nova

De acordo com informações da polícia, o homem estava trabalhando e, ao cortar uma árvore, ela caiu sobre o corpo dele. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (5)

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 11:07

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

06 jul 2021 às 11:07
Venda Nova do Imigrante/ES
Venda Nova do Imigrante/ES Crédito: Prefeitura Municipal/Divulgação
Um homem morreu na tarde desta segunda-feira (5), em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Sul do Espírito Santo, enquanto trabalhava cortando eucaliptos na localidade de Vargem Grande. Ele manuseava uma motosserra.
Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados para atender uma ocorrência em que um operador de motosserra havia sofrido um acidente de trabalho. De acordo com as informações apuradas pela polícia, o homem estava trabalhando e, ao cortar uma árvore, ela caiu sobre o corpo dele.
O trabalhador, que não teve a identidade revelada, morreu no local. A Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram até o local. A perícia da Polícia Civil foi acionada. A Polícia Militar disse ainda que o encarregado da empresa afirmou que a vítima estava trabalhando sozinha.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como acidente de trabalho e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Venda Nova do Imigrante.
O local do acidente foi periciado e, somente após o resultado do laudo da perícia, será possível determinar a causa do acidente e responsabilidades. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.

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