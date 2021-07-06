Homem é atingido por árvore e morre em Venda Nova

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como acidente de trabalho e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Venda Nova do Imigrante.

O local do acidente foi periciado e, somente após o resultado do laudo da perícia, será possível determinar a causa do acidente e responsabilidades. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.