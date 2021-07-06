Uma menina de 5 anos morreu após engasgar com uma bola de borracha na manhã desta terça-feira (06), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espirito Santo. Ela chegou a ser socorrida para um quartel do Corpo de Bombeiros e após os primeiros socorros foi encaminhada a um hospital do município. Segundo apuração da TV Gazeta, a vítima foi identificada como Vitória Francisca Andrade Barbosa.
Criança morre após engasgar com bola de borracha em Cachoeiro
Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 11h a mãe e a criança de 5 anos entraram no quartel, que fica no bairro Marbrasa, pedindo ajuda pois a menina estava engasgada. O relato dos militares é de que a menina estava desmaiada, com pulso e sem respiração. Os bombeiros realizaram a manobra para desobstrução das vias aéreas, depois ela foi colocada em uma viatura e seguiram para o hospital. Ela teria chegado à unidade sem pulso.
Vitória Francisca faleceu mesmo após receber atendimento. Em nota, o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA) esclareceu que a menina deu entrada no Pronto-Socorro no HIFA Aquidaban, com relato de objeto impactado na glote e sem batimentos cardíacos.
A unidade contou que a equipe realizou procedimento para retirada do objeto e tentou por 40 minutos reanimá-la, mas não obteve sucesso. Em nota, o HIFA se solidariza com os familiares da criança nesse momento de dor.
Familiares que liberaram o corpo da criança no Serviço Médico Legal de Cachoeiro informaram à reportagem da TV Gazeta que o corpo de Vitória Francisca será velado nesta noite na casa da família, no bairro Alto Monte Cristo. O sepultamento será em um cemitério particular na cidade, durante a manhã desta quarta (07).