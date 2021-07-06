Hospital do Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Criança morre após engasgar com bola de borracha em Cachoeiro

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 11h a mãe e a criança de 5 anos entraram no quartel, que fica no bairro Marbrasa, pedindo ajuda pois a menina estava engasgada. O relato dos militares é de que a menina estava desmaiada, com pulso e sem respiração. Os bombeiros realizaram a manobra para desobstrução das vias aéreas, depois ela foi colocada em uma viatura e seguiram para o hospital. Ela teria chegado à unidade sem pulso.

Vitória Francisca faleceu mesmo após receber atendimento. Em nota, o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA) esclareceu que a menina deu entrada no Pronto-Socorro no HIFA Aquidaban, com relato de objeto impactado na glote e sem batimentos cardíacos.

Vitória Francisca Andrade Barbosa, de 5 anos, morreu após se engasgar Crédito: Arquivo da família

A unidade contou que a equipe realizou procedimento para retirada do objeto e tentou por 40 minutos reanimá-la, mas não obteve sucesso. Em nota, o HIFA se solidariza com os familiares da criança nesse momento de dor.