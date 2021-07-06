Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fatalidade

Criança morre após engasgar com bola de borracha em Cachoeiro

Menina de 5 anos foi levada pela mãe até o quartel dos bombeiros. Ela chegou a ser socorrida na unidade e levada para um hospital, mas faleceu após dar entrada

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 18:39

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 jul 2021 às 18:39
Hospital do Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim
Hospital do Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
Uma menina de 5 anos morreu após engasgar com uma bola de borracha na manhã desta terça-feira (06), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espirito Santo. Ela chegou a ser socorrida para um quartel do Corpo de Bombeiros e após os primeiros socorros foi encaminhada a um hospital do município. Segundo apuração da TV Gazeta, a vítima foi identificada como Vitória Francisca Andrade Barbosa.
Criança morre após engasgar com bola de borracha em Cachoeiro
Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 11h a mãe e a criança de 5 anos entraram no quartel, que fica no bairro Marbrasa, pedindo ajuda pois a menina estava engasgada. O relato dos militares é de que a menina estava desmaiada, com pulso e sem respiração. Os bombeiros realizaram a manobra para desobstrução das vias aéreas, depois ela foi colocada em uma viatura e seguiram para o hospital. Ela teria chegado à unidade sem pulso.
Vitória Francisca faleceu mesmo após receber atendimento. Em nota, o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA) esclareceu que a menina deu entrada no Pronto-Socorro no HIFA Aquidaban, com relato de objeto impactado na glote e sem batimentos cardíacos.
Vitória Francisca Andrade Barbosa, de 5 anos, morreu após se engasgar Crédito: Arquivo da família
A unidade contou que a equipe realizou procedimento para retirada do objeto e tentou por 40 minutos reanimá-la, mas não obteve sucesso. Em nota, o HIFA se solidariza com os familiares da criança nesse momento de dor.
Familiares que liberaram o corpo da criança no Serviço Médico Legal de Cachoeiro informaram à reportagem da TV Gazeta que o corpo de Vitória Francisca será velado nesta noite na casa da família, no bairro Alto Monte Cristo. O sepultamento será em um cemitério particular na cidade, durante a manhã desta quarta (07).

Veja Também

Vacina da gripe: cidades do ES abrem agendamento para público geral

Substância que matou casal no ES é a mesma que contaminou cervejas Backer

Afinal, existe ouro nas águas do Rio Itapemirim em Cachoeiro?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim crianca
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados