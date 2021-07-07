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O corpo da mulher foi liberado do Departamento Médico Legal (DML) ainda na manhã desta quarta (7). A criança também esteve no local para passar por exames.

Your browser does not support the audio element. Tortura de bebê na Serra tem desfecho ainda mais trágico

O vídeo chocante circulou nas redes sociais na última terça-feira (6) e mostrou a mulher ameaçando a criança. No registro, é possível ouvir a menina chorando muito e ver a mãe amarrando o pescoço dela e puxando com o que parece um cinto. "Se ele não me ajudar eu vou estrangular para matá-la, está vendo?", diz a suspeita.

O caso foi registrado na segunda-feira (05). De acordo com o repórter Jorge Félix, da TV Gazeta, que esteve na 3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras, a mãe da criança, de 25 anos, não ficou presa, foi ouvida e liberada.

CRIANÇA ESTÁ COM A AVÓ

Na última terça-feira (6), a avó da menina disse à TV Gazeta que está com a neta. Ela contou que a filha estava enfrentando depressão e que o companheiro da jovem está trabalhando no Sul do Estado, sem mandar dinheiro há dois meses, o que fez com que ela ficasse devendo aluguel. Estas questões, segundo a avó da menina, teriam levado a mãe da criança ao desespero e a tomar aquela atitude, mas ela já estaria arrependida.

A Polícia Militar disse que foi acionada para dar apoio à equipe do conselho tutelar após tomar conhecimento dos fatos na terça-feira (6). "No local, a conselheira relatou que recebeu uma denúncia de maus-tratos e um vídeo. Foi feito contato com a mãe da criança, que entregou a filha à conselheira e foi encaminhada para a Delegacia Regional do município. A mãe e a criança não apresentavam lesões", informou.