Por que Wagner Dondoni levou 10 anos para ser julgado por mortes no trânsito?

DECISÃO COLEGIADA

Para o professor e advogado Anderson Burke, o fato de que no Estado ainda vigoram os processos na sua forma física, ou seja, em papel, demanda mais esforços físicos, tempo e logística por conta dos servidores do Poder Judiciário e prestadores de serviço terceirizados para o trâmite e do deslocamento dos autos tanto do gabinete do magistrado ao cartório da Vara Criminal, como também a qualquer outro local a que o processo seja destinado.

De acordo com o professor Burke, "tem que se levar em conta que o processo tramitou numa Vara Criminal que fica localizada fisicamente na cidade na qual ocorreu o fato penal, no presente caso, Viana. Quando se tem um recurso, o julgamento é realizado por um órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) formado por desembargadores, o qual fica em Vitória e para lá o processo é transportado por veículo automotor", explicou.

Diante do recurso contra alguma decisão proferida pelo TJES, o julgamento é realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília, o que demandava, à época, a viagem física desse processo para o respectivo tribunal. Após as decisões pelos tribunais superiores, os autos retornavam em viagem de Brasília para Viana.

Também deve se levar em conta que o procedimento do júri, uma garantia constitucional, é formado por duas fases, o que abre uma maior possibilidade de questionamentos por parte do indivíduo que é acusado.

Burke ponderou também que, atualmente existe "um enorme contingente de processos que crescem a cada dia no Brasil com o aumento populacional, criação de novos tipos penais, insucesso nas políticas de ressocialização e agravamento da desigualdade social, o que fica drasticamente desproporcional em contraste com o número hoje insuficiente de magistrados e servidores nos gabinetes e cartórios, o que certamente não é culpa dos servidores do Judiciário, tampouco da população, que necessita de uma efetiva prestação jurisdicional".

Quanto aos recursos, embora não previstos na Constituição, o duplo grau de jurisdição é uma garantia prevista em pacto internacional de direitos humanos, do qual o Brasil é signatário e também no Código de Processo Penal, que é uma lei federal.

O professor destaca que o magistrado, desembargador ou ministro, quando se deparam e admitem o processamento e julgamento de um recurso, que pode ser interposto tanto pelo advogado quanto pelo membro do Ministério Público, não estão dando “brechas” ou sendo coniventes com a morosidade ou até mesmo a impunidade, "mas cumprindo o seu dever legal de respeitar os direitos e garantias fundamentais, pois, neste caso, todo e qualquer cidadão, indistintamente, tem o direito de ter uma decisão que lhe foi desfavorável reanalisada por um órgão hierarquicamente superior e colegiado", reforçou.