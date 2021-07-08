Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Glória

Briga entre vigilantes termina com ferido por golpes de facão em Vila Velha

Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (7). De acordo com o ferido, a briga aconteceu após um desentendimento em relação a quem patrulharia as ruas do bairro

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 06:54

Publicado em 

08 jul 2021 às 06:54

  • Do G1/ES

Imagens de videomonitoramento mostram vigilantes brigando em Vila Velha
Imagens de videomonitoramento mostram vigilantes brigando em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um vigilante de 31 anos foi ferido com golpes de facão durante uma briga com um colega de profissão. O desentendimento aconteceu na madrugada desta quarta-feira (7) no meio da rua, no bairro Glória, em Vila Velha. O motivo da discussão, segundo o ferido, seria uma discordância em relação a quem faria o patrulhamento pelas ruas do bairro.
Um vídeo registrado por uma câmera de segurança flagrou a briga por volta das 5h. As imagens mostram o momento em que os dois vigilantes param para conversar com uma terceira pessoa, que está em pé na rua. De repente, um dos vigilantes tomou um facão do outro e começa a feri-lo.
Pouco tempo depois, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha passaram pelo local e levaram todos para a Delegacia Regional.
Vigilante foi ferido por golpes de facão em Vila Velha
Vigilante foi ferido por golpes de facão em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Os golpes atingiram as mãos, o rosto e a perna da vítima, que preferiu não se identificar. Ele passou por avaliação médica e foi liberado do hospital, mas acredita que poderia ter morrido caso os guardas municipais não tivessem interferido na briga.
O vigilante acusado das agressões não quis apresentar a sua versão dos fatos. Pelas facadas, ele poderá responder pelo crime de lesão corporal.
Polícia Civil disse que os dois vigilantes assinaram um termo circunstanciado por lesão corporal e foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo. Os dois foram encaminhados para realizar exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Vigilante foi ferido por golpes de facão em Vila Velha
Vigilante foi ferido por golpes de facão em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Veja Também

Homem é preso após bater na ex-mulher por celular quebrado, em Jaguaré

Produtor rural cai em máquina de café e morre em Aracruz

Vídeo: assaltantes em moto roubam bolsas de mulheres em Viana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados