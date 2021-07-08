Briga entre vigilantes termina com ferido por golpes de facão em Vila Velha

Do G1/ES

Imagens de videomonitoramento mostram vigilantes brigando em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um vigilante de 31 anos foi ferido com golpes de facão durante uma briga com um colega de profissão. O desentendimento aconteceu na madrugada desta quarta-feira (7) no meio da rua, no bairro Glória, em Vila Velha . O motivo da discussão, segundo o ferido, seria uma discordância em relação a quem faria o patrulhamento pelas ruas do bairro.

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança flagrou a briga por volta das 5h. As imagens mostram o momento em que os dois vigilantes param para conversar com uma terceira pessoa, que está em pé na rua. De repente, um dos vigilantes tomou um facão do outro e começa a feri-lo.

Pouco tempo depois, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha passaram pelo local e levaram todos para a Delegacia Regional.

Vigilante foi ferido por golpes de facão em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Os golpes atingiram as mãos, o rosto e a perna da vítima, que preferiu não se identificar. Ele passou por avaliação médica e foi liberado do hospital, mas acredita que poderia ter morrido caso os guardas municipais não tivessem interferido na briga.

O vigilante acusado das agressões não quis apresentar a sua versão dos fatos. Pelas facadas, ele poderá responder pelo crime de lesão corporal.

Polícia Civil disse que os dois vigilantes assinaram um termo circunstanciado por lesão corporal e foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo. Os dois foram encaminhados para realizar exame de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.