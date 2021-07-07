Vídeo: assaltantes em moto roubam bolsas de mulheres em Viana

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Segundo a Polícia Militar, após uma vítima chamar a polícia, militares foram até o local do crime e observaram que uma outra mulher também havia tido a bolsa e o celular roubados. A PM informou que o patrulhamento foi realizado, mas os suspeitos não foram encontrados e as vítimas foram orientadas a registrar o fato na delegacia.