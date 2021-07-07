Vídeo: assaltantes em moto roubam bolsas de mulheres em Viana

Criminosos em uma motocicleta assaltaram duas mulheres no bairro Vila Bethânia, em Viana, por volta das 18h30 de terça-feira (6). A Polícia Militar confirmou que uma das vítimas entrou em contato com a corporação e que as duas tiveram as bolsas com todos os pertences e os celulares roubados. Os suspeitos, porém, não foram localizados.
A ação dos assaltantes foi registrada em uma câmera de videomonitoramento de uma empresa que fica às margens da BR 262, onde aconteceu o crime. Nas imagens, é possível ver as duas mulheres caminhando quando a motocicleta se aproxima e para. O passageiro salta da moto e aborda as vítimas, levando as bolsas das duas. Em seguida, elas saem correndo enquanto os suspeitos seguem para a outra direção. Confira abaixo:
Segundo a Polícia Militar, após uma vítima chamar a polícia, militares foram até o local do crime e observaram que uma outra mulher também havia tido a bolsa e o celular roubados. A PM informou que o patrulhamento foi realizado, mas os suspeitos não foram encontrados e as vítimas foram orientadas a registrar o fato na delegacia.
A Polícia Civil, por sua vez, comunicou que orienta as vítimas a fazer o Boletim de Ocorrência presencialmente em uma delegacia ou online por meio do portal Delegacia Online. "A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", diz a nota da corporação.