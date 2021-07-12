Suspeitos de roubo levam surra e acabam presos na Grande Vitória

Os suspeitos precisam de atendimento médico após serem agredidos pelas vítimas Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois homens tentaram cometer um assalto e um furto, mas foram surpreendidos pelas vítimas, apanharam e acabaram presos. Os crimes aconteceram em locais diferentes, em Viana Cariacica , neste domingo (11).

Em Viana, o caso aconteceu no bairro Santa Terezinha. Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, um suspeito de 18 anos viu dois homens conversando na calçada de uma casa, próximo a um carro. Ele se aproximou dos dois homens e tentou uma conversa para despistá-los, perguntando se eles eram motoristas de aplicativo porque queria uma corrida. Quando teve a negativa, ele sacou uma arma, mandou que os dois entregassem os celulares e disse que queria a chave do carro.

Um dos homens disse que a chave do carro estava dentro de casa, e os dois foram obrigados a entrar na residência para que pegassem essa chave. No entanto, um dos homens acabou reagindo ao assalto e lutando com o suspeito. Os dois conseguiram tirar a arma dele e, na confusão, foram para fora de casa. Neste momento, vizinhos viram os homens em luta corporal e, ouvindo que se tratava de um assaltante, começaram a bater no suspeito.

Enquanto estava imobilizado pelos moradores, o suspeito disse que eles estavam certos, que se acontecesse o mesmo na vizinhança dele, o ladrão também apanharia. "Vocês estão certos. Se fosse lá na favela, ia apanhar também", disse.

O suspeito foi identificado como Diego Almeida. Ele ficou bastante machucado e foi levado para o PA do bairro Arlindo Villaschi para atendimento. Foi preso, autuado por roubo e estava sendo levado para o presídio na manhã desta segunda-feira (12).

CARIACICA

O outro caso aconteceu no bairro Campo Belo, em Cariacica. Um suspeito de 42 anos tentou roubar um ferro-velho. Mas o proprietário, cansado de outros assaltos que aconteceram no local em que perdeu ferramentas e outros pertences, resolveu dormir no estabelecimento.

Quando o suspeito invadiu o local para assaltar, o dono estava lá e reagiu. Os dois entraram em luta corporal. O suspeito apanhou bastante. O homem que tentou roubar o ferro-velho foi identificado como Franklin Vieira. Ele foi autuado por furto e está sendo levado para o presídio na manhã desta segunda-feira (12).

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta