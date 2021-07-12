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Dois casos

Suspeitos de roubo levam surra e acabam presos na Grande Vitória

As tentativas de assalto aconteceram nos bairros Santa Terezinha, em Viana, e Campo Belo, em Cariacica. Nas duas situações, as vítimas reagiram

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 07:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2021 às 07:51
Ladrões foram agredidos depois de cometerem assaltos
Os suspeitos precisam de atendimento médico após serem agredidos pelas vítimas Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois homens tentaram cometer um assalto e um furto, mas foram surpreendidos pelas vítimas, apanharam e acabaram presos. Os crimes aconteceram em locais diferentes, em Viana Cariacica, neste domingo (11).
Em Viana, o caso aconteceu no bairro Santa Terezinha. Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, um suspeito de 18 anos viu dois homens conversando na calçada de uma casa, próximo a um carro. Ele se aproximou dos dois homens e tentou uma conversa para despistá-los, perguntando se eles eram motoristas de aplicativo porque queria uma corrida. Quando teve a negativa, ele sacou uma arma, mandou que os dois entregassem os celulares e disse que queria a chave do carro.
Um dos homens disse que a chave do carro estava dentro de casa, e os dois foram obrigados a entrar na residência para que pegassem essa chave. No entanto, um dos homens acabou reagindo ao assalto e lutando com o suspeito. Os dois conseguiram tirar a arma dele e, na confusão, foram para fora de casa. Neste momento, vizinhos viram os homens em luta corporal e, ouvindo que se tratava de um assaltante, começaram a bater no suspeito.
Enquanto estava imobilizado pelos moradores, o suspeito disse que eles estavam certos, que se acontecesse o mesmo na vizinhança dele, o ladrão também apanharia. "Vocês estão certos. Se fosse lá na favela, ia apanhar também", disse. 
O suspeito foi identificado como Diego Almeida. Ele ficou bastante machucado e foi levado para o PA do bairro Arlindo Villaschi para atendimento. Foi preso, autuado por roubo e estava sendo levado para o presídio na manhã desta segunda-feira (12).

CARIACICA

O outro caso aconteceu no bairro Campo Belo, em Cariacica. Um suspeito de 42 anos tentou roubar um ferro-velho. Mas o proprietário, cansado de outros assaltos que aconteceram no local em que perdeu ferramentas e outros pertences, resolveu dormir no estabelecimento.
Quando o suspeito invadiu o local para assaltar, o dono estava lá e reagiu. Os dois entraram em luta corporal. O suspeito apanhou bastante. O homem que tentou roubar o ferro-velho foi identificado como Franklin Vieira. Ele foi autuado por furto e está sendo levado para o presídio na manhã desta segunda-feira (12).
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Correção

12/07/2021 - 12:41
Inicialmente, a reportagem afirmava que o caso de Viana havia acontecido em Viana Sede. Mas o bairro correto é  Santa Terezinha. O texto foi corrigido. 

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