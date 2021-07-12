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Violência

Criminosos invadem festa julina, matam uma pessoa e ferem outra em Vitória

Crime ocorreu no começo da noite deste domingo (11), no Morro da Capixaba, na região do Centro da Capital. Vítima foi rendida e levada para uma área de mata, onde foi morta com muitos disparos; DHPP investiga o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2021 às 09:33

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 09:33

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte ocorrida no Morro da Capixaba Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um tiroteio no Morro da Capixaba, na região do Centro de Vitória, no começo da noite deste domingo (11), resultou na morte de uma pessoa e pelo menos mais uma ferida. De acordo com informações da reportagem da TV Gazeta obtidas junto à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, os tiros foram disparados em meio à uma festa julina que ocorria no local.
Homens armados, que seriam rivais de traficantes locais, chegaram na região onde ocorriam os festejos e abriram fogo. Uma das pessoas que seria um dos alvos dos atiradores foi atingida, mas mesmo ferida conseguiu correr. Na sequência, porém, o homem acabou caindo em uma escadaria próxima.

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Já outro homem que também era alvo dos criminosos acabou rendido na festa sendo levado depois para uma parte de mata do Morro da Capixaba, onde foi executado com vários disparos.

SOCORRIDO

Quando a Polícia Militar chegou ao local, o homem baleado foi encontrado na escadaria e socorrido pelos próprios policiais. Ele foi colocado na viatura e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo Hospital São Lucas, em Vitória.
Na sequência, os policiais foram ao local de mata e encontraram o corpo do homem que havia sido assassinado com muitos tiros, principalmente na região das costas. O caso está sob investigação da DHPP e nenhum suspeito foi identificado ou preso até o momento. As vítimas também não foram identificadas.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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