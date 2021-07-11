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Segurança pública

Ação no Bonfim, em Vitória, termina com policial ferido e viatura danificada

Após homem ser detido por policiais da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) neste sábado (10), grupo tentou impedir a saída dos veículos do bairro e policiais lançaram granada de gás lacrimogêneo
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

11 jul 2021 às 15:29

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 15:29

Ação policial no bairro Bonfim, em Vitória
Ação policial no Bonfim, em Vitória, na noite deste sábado (11) Crédito: Montagem/Rede social
Um patrulhamento da Polícia Civil realizado na noite deste sábado (10), no Bonfim, em Vitória, terminou com um policial ferido, disparo de granada, um suspeito detido e viatura danificada. A confusão foi registrada em vídeos compartilhados nas redes sociais.
Policiais da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) fizeram patrulhamento nos bairros Andorinhas, Santa Martha, Joana D'arc, Itararé, Morro do Macaco, Bonfim, São Benedito e da Penha para “realizar levantamentos e evitar possíveis confrontos, com ações de abordagem e reforço da presença policial”, conforme informou a nota da PC.
No Bonfim, um homem foi visto saindo do Beco dos Trabalhadores, após anunciar a presença da força de segurança no local. “Ato contínuo, o indivíduo apontou algo e se dirigiu à equipe, que tentou abordá-lo, mas um dos policiais foi empurrado por ele, que tentou empreender fuga. O indivíduo resistiu à prisão e lesionou o policial civil", relatou a Polícia Civil.
As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que, após a detenção, os populares se aproximaram da viatura. O grupo tentou impedir a saída dos veículos. Como a reação à prisão, alguns indivíduos quebraram lanternas, vidros traseiros e amassaram a lataria da viatura. Neste momento, os policiais lançaram uma granada de gás lacrimogêneo e deixaram a região.
A Polícia Civil informou que o suspeito detido já tinha sido preso por desacato, lesão corporal, vias de fato contra mulher, além de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória. No local, assinou um termo circunstanciado de ocorrência por desobediência e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

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