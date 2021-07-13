Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Putiri

Motorista de aplicativo é baleado e tem o carro roubado na Serra

Ao chegar no local onde o passageiro iria embarcar, três homens entraram no carro. Quando o motorista passava pelo bairro Putiri, os bandidos anunciaram o assalto

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 09:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2021 às 09:04
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar fez buscas, mas não encontrou os assaltantes Crédito: Carlos Alberto Silva
Um motorista de aplicativo, de 22 anos, foi baleado nas costas durante um assalto, na noite desta segunda-feira (12), no bairro Putiri, na Serra. O episódio aconteceu por volta das 22 horas e os bandidos fugiram com o carro da vítima.
De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, o motorista de aplicativo estava no bairro Jardim Tropical, também na Serra, quando recebeu o chamado para uma corrida. Ao chegar no local onde o passageiro iria embarcar, três homens entraram no carro. Quando o motorista passava pelo bairro Putiri, os bandidos anunciaram o assalto. Não há informações sobre qual seria o destino da corrida.
O motorista foi obrigado a mudar para o banco de trás do carro, enquanto um dos criminosos assumiu o volante e dirigiu até uma estrada de terra. Nesse momento, o motorista de aplicativo foi obrigado a sair do veículo. Os bandidos ordenaram que ele corresse e atiraram nas costas dele. O rapaz levou um tiro na região lombar.
Não há detalhes de como o homem foi socorrido, mas ele foi levado para a UPA de Serra Sede e, de lá, transferido para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Segundo a esposa, o motorista teve alta médica e já está em casa.
Os bandidos fugiram com o carro e ainda não foram localizados pela polícia.
Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Acidente entre três carros e moto deixa feridos em Vitória

Batida entre carretas interdita pista central da BR 101 na Serra

Vacinação contra a Covid: desigualdade na ponta da agulha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Motorista de Aplicativo Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados