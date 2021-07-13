Motorista de aplicativo é baleado e tem o carro roubado na Serra

Polícia Militar fez buscas, mas não encontrou os assaltantes Crédito: Carlos Alberto Silva

Um motorista de aplicativo, de 22 anos, foi baleado nas costas durante um assalto, na noite desta segunda-feira (12), no bairro Putiri, na Serra . O episódio aconteceu por volta das 22 horas e os bandidos fugiram com o carro da vítima.

De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, o motorista de aplicativo estava no bairro Jardim Tropical, também na Serra, quando recebeu o chamado para uma corrida. Ao chegar no local onde o passageiro iria embarcar, três homens entraram no carro. Quando o motorista passava pelo bairro Putiri, os bandidos anunciaram o assalto. Não há informações sobre qual seria o destino da corrida.

O motorista foi obrigado a mudar para o banco de trás do carro, enquanto um dos criminosos assumiu o volante e dirigiu até uma estrada de terra. Nesse momento, o motorista de aplicativo foi obrigado a sair do veículo. Os bandidos ordenaram que ele corresse e atiraram nas costas dele. O rapaz levou um tiro na região lombar.

Não há detalhes de como o homem foi socorrido, mas ele foi levado para a UPA de Serra Sede e, de lá, transferido para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória . Segundo a esposa, o motorista teve alta médica e já está em casa.

Os bandidos fugiram com o carro e ainda não foram localizados pela polícia.