Acidente entre três carros e moto deixa feridos em Vitória

Um acidente envolvendo três veículos e uma moto complica o trânsito na manhã desta terça-feira (13), na Avenida Maruípe, em Vitória. A batida envolveu uma BMW branca, que teria rodado na pista antes de atingir os outros veículos. Ninguém ficou gravemente ferido.
De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta no local do acidente, o motorista da BMW branca seguia no sentido Centro de Vitória quando perdeu o controle em uma curva, rodou na pista, invadiu a contramão e atingiu um taxi e um outro veículo que seguiam pela avenida no sentido Serra. Um motociclista que vinha logo atrás também acabou envolvido no acidente.
Os motoristas da BMW, do carro prata e do taxi tiveram algumas escoriações leves pelo corpo. O motociclista também teve ferimentos leves. A esposa do taxista, que estava sentada no carona do veículo, ficou com a perna presa no carro e precisou da ajuda do Samu para ser retirada de dentro do veículo. Ela reclamou de dores nas costas e foi levada ao hospital.
Os carros envolvidos no acidente ainda não foram retirados da pista, por isso o trânsito segue lento na região.
