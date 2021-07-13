Vacinação contra a Covid: desigualdade na ponta da agulha

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

No esforço por conclusão, a leitura induz que, quanto melhor a estrutura de rede de atenção básica, melhor também são as condições de organização e execução dos planos de imunização em curso.

O título do texto e o encadeamento das ideias não falseiam ou dissimulam a realidade, mas tornam simples algo com causas mais complexas se contemplarmos outros fatores e variáveis. Mais do que as capacidades municipais, é preciso tomar a questão nas suas especificidades.

Para além das escolhas (acertadas ou não) de gestores, há questões que envolvem o próprio público tomado enquanto alvo: até agora o Brasil avançou na lista de grupos prioritários determinados no Plano Nacional de Imunização, alcançando em grande número a população idosa e de profissionais da saúde, da educação e de outros setores profissionais qualificados, o que (re)produz por efeito as desigualdades raciais no acesso às primeiras doses.

Vale ressaltar que, ainda que a população preta e parda seja a maioria nacional, entre os idosos (grupo a partir dos 60 anos) as pessoas brancas se sobrepõem. O mesmo acontece com parte dos grupos profissionais priorizados. Por outro lado, vale lembrar que foi e continua sendo uma luta o cumprimento da inclusão de quilombolas e da população carcerária (ambos os casos constituído por pessoas negras em sua maioria) entre os grupos a serem priorizados. Como exemplo, de acordo com o governo de São Paulo, apenas 6% dos presos foram imunizados contra a Covid-19 no Estado, onde a população carcerária é a maior do país.

Desse modo, cidades mais desenvolvidas vacinam mais rápido também porque contemplam grande parte dos grupos prioritários de vacinação, além de atraírem público de outros lugares, o que superdimensiona a população tida como alvo das campanhas municipais. Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, em torno de 15% dos vacinados vêm de outras cidades e percorrem em média mais de 200 quilômetros na busca pelo imunizante.