Batida entre carretas interdita pista central da BR 101 na Serra

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 5h30. O tráfego de veículos precisou ser desviado para a pista lateral e, por isso, um congestionamento se formou na região. A pista foi liberada pela Polícia Rodoviária Federal por volta das 7h15.
Segundo informações obtidas pela reportagem da TV Gazeta com a PRF, houve uma colisão traseira, com uma carreta batendo atrás da outra. Com o acidente, óleo vazou na pista.
As duas carretas foram removidas por equipes da concessionária responsável pela via. Ainda assim, o trecho ficou interditado por alguns minutos para ser feita a varrição do óleo que vazou no local.
Atualização
13/07/2021 - 7:22
Após o acidente e a interdição, a pista central foi liberada por volta das 7h15. O texto foi atualizado.