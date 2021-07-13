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Sentido Vitória

Batida entre carretas interdita pista central da BR 101 na Serra

De acordo com a PRF, não há vítimas no acidente. A pista foi liberada pela Polícia Rodoviária Federal por volta das 7h15

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 06:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2021 às 06:28
Batida entre carretas interdita pista da BR 101 na Serra
Batida entre carretas interdita pista da BR 101 na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um acidente entre duas carretas interditou a BR 101, na Serra, na manhã desta terça-feira (13) por quase duas horas. A colisão aconteceu no quilômetro 267, na altura do bairro Planalto de Carapina, no sentido Vitória. Não houve vítimas. 
Mapa mostra local de acidente e congestionamento se formando na BR 101, na Serra
Mapa mostra local de acidente e congestionamento se formando na BR 101, na Serra Crédito: Reprodução / Google
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 5h30. O tráfego de veículos precisou ser desviado para a pista lateral e, por isso, um congestionamento se formou na região.  A pista foi liberada pela Polícia Rodoviária Federal por volta das 7h15.
Segundo informações obtidas pela reportagem da TV Gazeta com a PRF, houve uma colisão traseira, com uma carreta batendo atrás da outra. Com o acidente, óleo vazou na pista.
Batida entre carretas na BR 101
Batida entre carretas na BR 101 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
As duas carretas foram removidas por equipes da concessionária responsável pela via. Ainda assim, o trecho ficou interditado por alguns minutos para ser feita a varrição do óleo que vazou no local. 
Funcionários fazem a varrição da serragem jogada na pista para retirada do óleo vazado das carretas
Funcionários fazem a varrição da serragem jogada na pista para retirada do óleo vazado das carretas Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Atualização

13/07/2021 - 7:22
Após o acidente e a interdição, a pista central foi liberada por volta das 7h15. O texto foi atualizado. 

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