Batida entre carretas interdita pista central da BR 101 na Serra

Batida entre carretas interdita pista da BR 101 na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um acidente entre duas carretas interditou a BR 101 , na Serra , na manhã desta terça-feira (13) por quase duas horas. A colisão aconteceu no quilômetro 267, na altura do bairro Planalto de Carapina, no sentido Vitória . Não houve vítimas.

Mapa mostra local de acidente e congestionamento se formando na BR 101, na Serra Crédito: Reprodução / Google

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 5h30. O tráfego de veículos precisou ser desviado para a pista lateral e, por isso, um congestionamento se formou na região. A pista foi liberada pela Polícia Rodoviária Federal por volta das 7h15.

Segundo informações obtidas pela reportagem da TV Gazeta com a PRF, houve uma colisão traseira, com uma carreta batendo atrás da outra. Com o acidente, óleo vazou na pista.

Batida entre carretas na BR 101 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

As duas carretas foram removidas por equipes da concessionária responsável pela via. Ainda assim, o trecho ficou interditado por alguns minutos para ser feita a varrição do óleo que vazou no local.

Funcionários fazem a varrição da serragem jogada na pista para retirada do óleo vazado das carretas Crédito: Reprodução / TV Gazeta

05h30 - Em Serra, km267 da BR101, pista central sentido sul interditada, devido a colisão envolvendo 2 Carretas, não há vítimas, tráfego desviado para pista lateral. — PRF_ES (@PRF191ES) July 13, 2021