Corpo de homem é encontrado em córrego dentro de chácara na Serra

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e disse que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. "Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte. A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos, essas informações só são passadas com autorização das famílias das vítimas", finalizou a corporação, por meio de nota.