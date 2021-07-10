Corpo de homem é encontrado em córrego dentro de chácara na Serra

O corpo de um homem foi encontrado em um córrego localizado no interior de uma chácara, em Guaraciaba, na Serra, no final da tarde desta sexta-feira (9).
De acordo com informações da Polícia Militar, um popular acionou a equipe afirmando que um conhecido dele, usuário de drogas, estava desaparecido desde a tarde de quinta-feira (08) e que teria sido avistado já morto na chácara. A PM confirmou o fato e acionou a perícia. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e disse que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. "Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte. A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos, essas informações só são passadas com autorização das famílias das vítimas", finalizou a corporação, por meio de nota.