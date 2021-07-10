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Ocorrência em Itacibá

PM que deu tapa em detido em Cariacica é encaminhado ao presídio militar

Além disso, de acordo com informações da PC, os detidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, autuados em flagrante por receptação e encaminhados para o CTV

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 11:42

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

10 jul 2021 às 11:42
Durante abordagem no bairro Itacibá, em Cariacica, policial militar dá tapa na cara de suspeito que está no chão e algemado
Durante abordagem no bairro Itacibá, em Cariacica, policial militar dá tapa na cara de suspeito que está no chão e algemado Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Após ter sido flagrado em vídeo dando um tapa em um dos suspeitos nessa sexta-feira (09), o policial militar responsável pela abordagem que resultou em dois jovens detidos no bairro Itacibá, em Cariacica, foi autuado por lesão corporal e encaminhado ao presídio militar, segundo a Polícia Militar.
Além disso, de acordo com informações da Polícia Civil, os jovens de 20 e 21 anos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, onde foram autuados em flagrante por receptação e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.
Os rapazes foram detidos após tentarem fugir de uma abordagem policial na tarde dessa sexta-feira (9). Ambos estavam dentro de um carro roubado e só pararam quando bateram o veículo em um muro. Os nomes de ambos não foram divulgados.
No vídeo obtido pela TV Gazeta, é possível ver o momento em que um dos suspeitos é detido, bem como o instante em que, já sentado no chão e com as mãos algemadas, recebe um tapa na cara, dado pelo policial. A atitude gerou uma discussão entre as próprias testemunhas e o militar. Veja:
De acordo com a Polícia Militar, a equipe havia se deparado com o automóvel roubado por volta das 13h30 de sexta (09), depois de informações repassadas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Por causa da batida, os dois suspeitos ficaram feridos e foram levados ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Laje. Em seguida, foram encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica, onde foram autuados em flagrante por receptação.

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