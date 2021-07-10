PM que deu tapa em detido em Cariacica é encaminhado ao presídio militar

Durante abordagem no bairro Itacibá, em Cariacica, policial militar dá tapa na cara de suspeito que está no chão e algemado Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Após ter sido flagrado em vídeo dando um tapa em um dos suspeitos nessa sexta-feira (09), o policial militar responsável pela abordagem que resultou em dois jovens detidos no bairro Itacibá, em Cariacica, foi autuado por lesão corporal e encaminhado ao presídio militar, segundo a Polícia Militar.

Além disso, de acordo com informações da Polícia Civil, os jovens de 20 e 21 anos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, onde foram autuados em flagrante por receptação e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.

Os rapazes foram detidos após tentarem fugir de uma abordagem policial na tarde dessa sexta-feira (9). Ambos estavam dentro de um carro roubado e só pararam quando bateram o veículo em um muro. Os nomes de ambos não foram divulgados.

No vídeo obtido pela TV Gazeta, é possível ver o momento em que um dos suspeitos é detido, bem como o instante em que, já sentado no chão e com as mãos algemadas, recebe um tapa na cara, dado pelo policial. A atitude gerou uma discussão entre as próprias testemunhas e o militar. Veja:

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