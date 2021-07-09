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Perseguição

Vídeo: PM dá tapa em detido com carro roubado em Cariacica

Dois jovens fugiram da PM pelas ruas do bairro Itacibá com um carro roubado, mas acabaram batendo e foram detidos; veja imagens da abordagem

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 19:04

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

09 jul 2021 às 19:04
Durante abordagem no bairro Itacibá, em Cariacica, policial militar dá tapa na cara de suspeito que está no chão e algemado
Durante abordagem no bairro Itacibá, em Cariacica, policial militar dá tapa na cara de suspeito que está no chão e algemado Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Dois jovens foram detidos após tentarem fugir de uma abordagem policial na tarde desta sexta-feira (9), no bairro Itacibá, em Cariacica. Ambos estavam dentro de um carro roubado e só pararam quando bateram o veículo em um muro. Eles têm 20 e 21 anos de idade. Os nomes não foram divulgados.
Em um vídeo obtido pela TV Gazeta, é possível ver o momento em que um dos suspeitos é detido. No entanto, o que chama atenção é que ele — já sentado no chão e com as mãos algemadas — recebe um tapa na cara, dado pelo policial. A atitude gerou uma discussão entre as próprias testemunhas e o militar. Veja:
Neste sábado (10), a Polícia Militar confirmou que o policial foi autuado por lesão corporal e encaminhado ao presídio militar
De acordo com a Polícia Militar, a equipe se deparou com o automóvel roubado por volta das 13h30, depois de informações repassadas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). "Foi dada ordem de parada, mas os indivíduos tentaram empreender fuga, iniciando uma perseguição", informou.
Por causa da batida, os dois suspeitos ficaram feridos e foram levados ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Laje. "Posteriormente, eles serão encaminhados à delegacia regional do município", afirmou a corporação. O carro recuperado é um HB20 (Hyundai) prata, que ficou com a frente destruída.

SOBRE A ATITUDE DO POLICIAL

Questionada sobre a agressão, e possível excesso de força ou abuso de poder por parte do policial, a Polícia Militar garantiu que "ouvirá todas as partes envolvidas para as providências apuratórias concernentes à atuação dos policiais militares responsáveis pela ocorrência" por meio da Corregedoria.

O QUE DIZ A PC

Por meio de nota, a Polícia Civil esclareceu que a ocorrência ainda está sendo confeccionada pela PM para ser entregue ao plantão vigente da Delegacia Regional de Cariacica. "Somente após a entrega e a finalização das oitivas, teremos informações do procedimento que será adotado", explicou.

Atualização

10/07/2021 - 11:51
A Polícia Militar confirmou que o policial foi autuado por lesão corporal e encaminhado ao presídio militar. Além disso, de acordo com informações da Polícia Civil, os jovens de 20 e 21 anos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, onde foram autuados em flagrante por receptação e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.

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