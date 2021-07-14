Adolescente é detido com 70kg de maconha dentro de casa na Serra

Polícia Militar apreendeu 70 kg de maconha dentro de uma casa, no bairro Nova Carapina, na Serra. Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Polícia Militar apreendeu 70 kg de maconha dentro de uma casa, no bairro Nova Carapina, na Serra . A droga estava com um adolescente, que afirmou que guardava o material para um traficante da região. A polícia chegou até o entorpecente depois de receber uma denúncia anônima.

De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, uma pessoa viu a movimentação de traficantes em frente a uma escola municipal e acionou a polícia. Após fazer o patrulhamento, os militares encontraram o grupo em uma quadra localizada atrás da escola.

"A guarnição intensificou o patrulhamento na região até que, em determinado momento, verificou a presença de vários indivíduos aglomerados em uma quadra atrás da escola. Ao perceber a presença de viatura todos tentaram correr. Um deles demonstrou um comportamento mais suspeito", contou o Capitão Thales, em entrevista à TV Gazeta.

Os policiais seguiram um adolescente e o abordaram na frente de casa. "De imediato, os colegas sentiram um forte odor de entorpecente. Ao ser questionado, o adolescente prontamente informou aos policiais que se tratavam de três caixas de maconha que ele estava guardando para o traficante da região", afirmou o capitão da PM.

A droga e o adolescente foram levados para a delegacia. Denúncias como essa podem ser feitas pelo telefone 181, do Disque Denúncia. O anonimato é garantido.