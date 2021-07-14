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Nova Carapina

Adolescente é detido com 70kg de maconha dentro de casa na Serra

Adolescente disse aos policias que escondia a droga para um traficante da região. Entorpecente estava dividido em três caixas

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 08:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2021 às 08:18
Polícia apreendeu 70 kg de maconha em casa na Serra
Polícia Militar apreendeu 70 kg de maconha dentro de uma casa, no bairro Nova Carapina, na Serra. Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Polícia Militar apreendeu 70 kg de maconha dentro de uma casa, no bairro Nova Carapina, na Serra. A droga estava com um adolescente, que afirmou que guardava o material para um traficante da região. A polícia chegou até o entorpecente depois de receber uma denúncia anônima.
De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, uma pessoa viu a movimentação de traficantes em frente a uma escola municipal e acionou a polícia. Após fazer o patrulhamento, os militares encontraram o grupo em uma quadra localizada atrás da escola.
"A guarnição intensificou o patrulhamento na região até que, em determinado momento, verificou a presença de vários indivíduos aglomerados em uma quadra atrás da escola. Ao perceber a presença de viatura todos tentaram correr. Um deles demonstrou um comportamento mais suspeito", contou o Capitão Thales, em entrevista à TV Gazeta.
Os policiais seguiram um adolescente e o abordaram na frente de casa. "De imediato, os colegas sentiram um forte odor de entorpecente. Ao ser questionado, o adolescente prontamente informou aos policiais que se tratavam de três caixas de maconha que ele estava guardando para o traficante da região", afirmou o capitão da PM.
A droga e o adolescente foram levados para a delegacia. Denúncias como essa podem ser feitas pelo telefone 181, do Disque Denúncia. O anonimato é garantido.
Com informações de Daniela Carla.

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