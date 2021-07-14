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Após infrações no trânsito

Policial penal saca arma para guardas durante abordagem em Vila Velha

Segundo a Guarda Municipal, agentes abordaram o homem, que estava de moto e cometia infrações na Avenida Carlos Lindenberg na manhã desta quarta-feira (14). Ele se negou a apresentar os documentos e sacou a arma

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2021 às 12:20
Policial penal sacou arma contra agentes da Guarda de Vila Velha
Policial penal sacou arma contra agentes da Guars Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma confusão de trânsito deixou o clima tenso na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (14), por volta das 7h. De acordo com a assessoria da Guarda Municipal, agentes do Grupamento de Trânsito que se encaminhavam para o Centro de Operações abordaram um motociclista, que estava cometendo infrações na condução do veículo.
Durante a abordagem, foi pedido que o motociclista, que avançava semáforos e que ainda teria passado sobre um canteiro, apresentasse documentação de identificação. Ele se recusou e, sacando da arma, informou ser policial penal — profissional que atua em presídio. 
Prefeitura de Vila Velha explicou que os agentes da Guarda controlaram a situação até que a arma fosse novamente coldreada. Na sequência, com apoio de uma viatura da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o caso foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para investigação.

VERSÃO DO POLICIAL PENAL

Segundo apuração da TV Gazeta, o policial penal alegou, em depoimento dado ao delegado, que seguia para o trabalho no Presídio de Xuri, que fica também em Vila Velha, e que foram os agentes da Guarda que sacaram a arma primeiro. Na sequência, ele também sacou a própria arma.
Por nota, a Polícia Civil e a Sejus responderam que a ocorrência ainda está em andamento na Delegacia Regional de Vila Velha. A Corregedoria da Secretaria da Justiça acompanha o caso. O nome do policial penal não foi informado.
O jovem e a arma foram levados para a 2º Delegacia regional de Vila Velha
O jovem e a arma foram levados para a 2º Delegacia regional de Vila Velha Crédito: Reprodução/Polícia Civil
Na tarde desta quarta, a Polícia Civil atualizou a ocorrência e informou que o policial penal de 62 anos assinou um termo circunstanciado (TC) por ameaça, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
A Sejus também informou nesta tarde (14) que o inspetor efetivo está lotado em uma unidade prisional do Complexo do Xuri e que o caso foi acompanhado pela Corregedoria, que fará abertura de uma sindicância para apurar se houve excessos por parte do servidor e, se comprovada a prática de ilícito administrativo-disciplinar, ele será responsabilizado, conforme estabelecido em lei.

Atualização

14/07/2021 - 4:08
A Sejus enviou informações sobre o caso. O texto foi atualizado.

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