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Suspeito preso

Taxista é preso suspeito de estuprar e matar mulher em Mantenópolis

Segundo a polícia, a vítima foi a um bar na noite de terça-feira (13), e que por volta das 21h40, um taxista a teria arrastado até seu veículo, com a ajuda de outro homem. O corpo de Kassiana da Rocha Arady Rosa foi encontrado na manhã desta quarta (14)

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 18:21

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

14 jul 2021 às 18:21
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Mulher morre após ser abusada sexualmente em Mantenópolis Crédito: Fernando Madeira
Uma mulher de 32 anos foi encontrada morta com sinais de violência sexual em Córrego do Portilho, em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (14). Segundo a Polícia Civil, um taxista suspeito do crime foi preso e autuado por estupro de vulnerável com resultado de morte da vítima, identificada como Kassiana da Rocha Arady Rosa. O nome do detido não foi informado pela polícia.
De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo da vítima foi encontrado sem roupas e em uma plantação de café no bairro São José, localidade de Córrego do Portilho, no interior do município.
Segundo a PM, na noite de terça-feira (13) a vítima foi a um bar da região. Os policiais se deslocaram ao local para colher informações a respeito do ocorrido e um atendente do estabelecimento confirmou que a mulher esteve no bar, e que por volta das 21h40, um taxista a arrastou até seu veículo, com a ajuda de outro homem. Nesta quarta-feira, os militares foram até o ponto de táxi onde o suspeito trabalhava, mas o homem não foi encontrado.

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Os policiais foram então até a casa do homem, em Distrito de Santa Luzia, também em Mantenópolis, onde ele foi localizado. Questionado sobre o ocorrido, o taxista relatou que transportou a vítima em seu carro e a deixou próximo a uma escola do bairro Ipiranga. Porém, ao ser informado que o local tinha câmeras de videomonitoramento, o suspeito mudou a versão, afirmou haver deixado a mulher atrás da escola e que não havia ninguém no local.
Buscas foram realizadas no táxi e foi encontrado sangue no banco dianteiro, com o tapete traseiro do veículo. O taxista foi conduzido para a Delegacia de Polícia (DP) de Mantenópolis, onde ele afirmou à polícia ter deixado o corpo da vítima em Córrego do Portilho, mudando novamente a sua versão.
Na Delegacia de Mantenópolis, o homem de 47 foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável com resultado morte. Segundo a polícia, ele será encaminhado ao sistema prisional.

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