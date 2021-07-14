Taxista é preso suspeito de estuprar e matar mulher em Mantenópolis

Mulher morre após ser abusada sexualmente em Mantenópolis Crédito: Fernando Madeira

Uma mulher de 32 anos foi encontrada morta com sinais de violência sexual em Córrego do Portilho, em Mantenópolis , no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (14). Segundo a Polícia Civil , um taxista suspeito do crime foi preso e autuado por estupro de vulnerável com resultado de morte da vítima, identificada como Kassiana da Rocha Arady Rosa. O nome do detido não foi informado pela polícia.

De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo da vítima foi encontrado sem roupas e em uma plantação de café no bairro São José, localidade de Córrego do Portilho, no interior do município.

Segundo a PM, na noite de terça-feira (13) a vítima foi a um bar da região. Os policiais se deslocaram ao local para colher informações a respeito do ocorrido e um atendente do estabelecimento confirmou que a mulher esteve no bar, e que por volta das 21h40, um taxista a arrastou até seu veículo, com a ajuda de outro homem. Nesta quarta-feira, os militares foram até o ponto de táxi onde o suspeito trabalhava, mas o homem não foi encontrado.

Os policiais foram então até a casa do homem, em Distrito de Santa Luzia, também em Mantenópolis, onde ele foi localizado. Questionado sobre o ocorrido, o taxista relatou que transportou a vítima em seu carro e a deixou próximo a uma escola do bairro Ipiranga. Porém, ao ser informado que o local tinha câmeras de videomonitoramento, o suspeito mudou a versão, afirmou haver deixado a mulher atrás da escola e que não havia ninguém no local.

Buscas foram realizadas no táxi e foi encontrado sangue no banco dianteiro, com o tapete traseiro do veículo. O taxista foi conduzido para a Delegacia de Polícia (DP) de Mantenópolis, onde ele afirmou à polícia ter deixado o corpo da vítima em Córrego do Portilho, mudando novamente a sua versão.