Polícia do ES recupera celulares de luxo furtados de distribuidora de SP

Oito aparelhos de celular de luxo, de 64gb e 128gb, foram recuperados nesta terça-feira (13) pela Polícia Civil durante diligências realizadas na Grande Vitória, por meio da equipe da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP). Ao todo, já foram recuperados 15 smartphones provenientes da sede de uma distribuidora de São Paulo, localizada em Viana.
Segundo o titular da DSP, delegado Gianno Trindade, os crimes aconteceram ao longo de dois meses. “Ao todo, são 15 aparelhos celulares topode linha recuperados, ou seja, um montante que equivale a cerca de R$ 100 mil”, explicou.
Gianno Trindade informou também que, na semana passada, foram recuperados sete aparelhos, mas somente cinco tinham sido devolvidos aos proprietários. “Hoje fizemos a restituição de dois dos aparelhos apreendidos e recuperados na semana passada e os oito aparelhos recuperados nesta terça-feira”, contou a autoridade policial.
De acordo com informações da Polícia Civil, as investigações sobre os furtos estão avançadas e continuam com o intuito de identificar o suspeito e possíveis receptadores. Além disso, a PC afirma que a participação da comunidade com denúncias é primordial para auxiliar o trabalho da polícia na identificação desses suspeitos. A denúncia pode ser feita de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181) ou por meio do site disquedenuncia181.es.gov.br.