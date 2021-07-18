Busca por ganhador da Mega-Sena movimenta redes sociais em Colatina

Aposta única de Colatina, no Espírito Santo, levou o prêmio de R$ 76 milhões do concurso 2.391 da Mega-Sena Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Enquanto o nome do novo milionário não é revelado, essas especulações estão aumentando e tomando conta das redes sociais e de grupos em aplicativos de mensagens, desde o começo da manhã deste domingo (18).

O jogo premiado foi feita na Lotérica Esplanada. O ganhador fez uma aposta simples de seis dezenas no valor de R$ 4,50, que rendeu o prêmio de R$ 76.237.205,10. As dezenas sorteadas foram 05 – 08 – 13 – 27 – 36 – 50.

Lotérica Esplanada, em Colatina, onde aposta da Mega-Sena foi premiada Crédito: Reprodução/ Google Street View

A primeira possibilidade levantada é que o ganhador seria trabalhador de algum dos estabelecimentos das imediações da loteria. A Lotérica Esplanada fica no bairro de mesmo nome, nas proximidades da prefeitura, hospitais, supermercados e diversos pontos comerciais.

Mas a região é uma das mais frequentadas de Colatina, inclusive por pessoas de municípios vizinhos, que buscam serviços de saúde que ficam nas proximidades da loteria. Então é difícil garantir que o sortudo more ou trabalhe nas imediações.

QUEM É O GANHADOR?

Em aplicativos de mensagens, também surgiu a possibilidade de o ganhador ser um entregador de comida, que trabalha em um bar da cidade. A história ganhou força no final da manhã deste domingo. Um outro entregador, que conversou com a reportagem, disse que a versão realmente circula em grupos da categoria, mas que não é possível afirmar se é verdade.

Durante a tarde deste domingo, uma nova candidata a milionária apareceu em Colatina. “Ouvi que a ganhadora é uma mulher que trabalha fazendo faxina e o filho é garçom”, diz outra mensagem que circula em grupos da cidade capixaba. Outros boatos dão conta que o ganhador seria um vendedor do município.

Proprietário da Lotérica, Jerônimo Bertollo Neto afirmou que essa é a primeira vez que um prêmio desse valor é distribuído para um cliente do estabelecimento. Ele afirmou que, como muitas pessoas passam por lá, é impossível saber quem ganhou e reforçou que os bilhetes não são identificados.

Enquanto o ganhador não aparece, uma coisa é certa. Após o sorteio da Mega-Sena, os premiados têm até 90 dias para resgatar os valores da premiação. O prazo para reclamar os prêmios está baseado em um decreto-lei de 1967.

Por incrível que pareça, não são raros os apostadores que deixam o prêmio para trás. Segundo a Caixa, somente em 2020, R$ 311,9 milhões em prêmios não foram resgatados. Os valores levam em conta todas as modalidades e faixas de premiação como Dupla-Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania e Loteca, que não foram retiradas no prazo.

DONO ESPERA ATRAIR MAIS CLIENTES

O dono ressaltou que é uma felicidade saber que o milionário comprou o bilhete em seu estabelecimento. Jerônimo Bertollo ainda destacou que espera um aumento no movimento da loteria e que a empresa fique com fama de trazer sorte para os clientes.

“Não tem como não ficar emocionado. Ganhamos ainda mais visibilidade e nossos clientes e amigos ficam mais confiantes em apostar”, comemorou o empresário.

PROBABILIDADES

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com seis dezenas, ao preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.