Sortudo de Colatina ainda não resgatou prêmio de R$ 76 milhões da Mega-Sena

Uma única aposta de Colatina, no Espírito Santo, levou o prêmio de R$ 76 milhões do concurso 2.391 da Mega-Sena Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

De acordo com a Caixa, o apostador tem até 90 dias para se apresentar a contar do dia do sorteio. O prêmio, com ganhador único, foi sorteado neste sábado (17). As dezenas sorteadas foram 05 – 08 – 13 – 27 – 36 – 50.

A aposta foi feita na lotérica do bairro Esplanada, na região central da cidade. A identidade do sortudo não é divulgada, mas na cidade com pouco mais de 123 mil habitantes, muita gente especula sobre quem é o novo milionário.

OUTROS PRÊMIOS

O prêmio do último sábado é o maior sorteado para um apostador da cidade. No entanto, essa não é a primeira vez que um morador de Colatina ganha na Mega-Sena e fica milionário.

Nos últimos anos foram pelo menos três prêmios: um de R$ 28 milhões , outro de R$5 milhões e um último de R$3 milhões.

Com a sorte por perto, a lotérica onde a aposta foi feita espera um aumento no número de apostadores.

PARA APOSTAR NA MEGA-SENA

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

PROBABILIDADES

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.