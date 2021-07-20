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Prazo de até 90 dias

Sortudo de Colatina ainda não resgatou prêmio de R$ 76 milhões da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal não divulga a identidade do apostador. O premiado tem até 90 dias, a contar do dia do sorteio, para resgatar o valor

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 17:11

Publicado em 

20 jul 2021 às 17:11
Uma única aposta de Colatina, no Espírito Santo, levou o prêmio de R$ 76 milhões do concurso 2.391 da Mega-Sena
Uma única aposta de Colatina, no Espírito Santo, levou o prêmio de R$ 76 milhões do concurso 2.391 da Mega-Sena Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O ganhador da Mega Sena em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, ainda não resgatou o prêmio de R$ 76 milhões. A informação foi confirmada pela Caixa Econômica Federal na tarde desta terça-feira (20).
De acordo com a Caixa, o apostador tem até 90 dias para se apresentar a contar do dia do sorteio. O prêmio, com ganhador único, foi sorteado neste sábado (17). As dezenas sorteadas foram 05 – 08 – 13 – 27 – 36 – 50.
A aposta foi feita na lotérica do bairro Esplanada, na região central da cidade. A identidade do sortudo não é divulgada, mas na cidade com pouco mais de 123 mil habitantes, muita gente especula sobre quem é o novo milionário.

OUTROS PRÊMIOS 

O prêmio do último sábado é o maior sorteado para um apostador da cidade. No entanto, essa não é a primeira vez que um morador de Colatina ganha na Mega-Sena e fica milionário.
Nos últimos anos foram pelo menos três prêmios: um de R$ 28 milhões , outro de R$5 milhões e um último de R$3 milhões.
Com a sorte por perto, a lotérica onde a aposta foi feita espera um aumento no número de apostadores.

PARA APOSTAR NA MEGA-SENA

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

PROBABILIDADES 

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa. 
Com informações do G1ES

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