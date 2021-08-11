Covid-19: ES recebe nova remessa com mais de 40 mil vacinas

O Espírito Santo vai receber um lote com mais de 40 mil vacinas contra a Covid-19 nesta quarta (11)

A Sesa divulgou também que os imunizantes serão utilizados para dar continuidade à vacinação de grupos por faixa etária e dos grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), como trabalhadores industrias e caminhoneiros.

Ainda nesta quarta-feira, as doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frios da Secretaria de Estado da Saúde, onde permanecerão armazenadas. A distribuição para os municípios da Região Metropolitana acontecerá nesta quinta-feira (12), enquanto o envio para as regionais de Saúde Norte, Central e Sul será realizado na próxima sexta-feira (13).