Covid-19: ES recebe nova remessa com mais de 40 mil vacinas

Uma nova remessa com 40.470 doses de vacinas contra a Covid-19 está prevista para chegar ao Espírito Santo na noite desta quarta-feira (11). Segundo a Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), serão 18.720 doses da Pfizer/BionTech e 21.750 doses da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford).
A Sesa divulgou também que os imunizantes serão utilizados para dar continuidade à vacinação de grupos por faixa etária e dos grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), como trabalhadores industrias e caminhoneiros.
Ainda nesta quarta-feira, as doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frios da Secretaria de Estado da Saúde, onde permanecerão armazenadas. A distribuição para os municípios da Região Metropolitana acontecerá nesta quinta-feira (12), enquanto o envio para as regionais de Saúde Norte, Central e Sul será realizado na próxima sexta-feira (13).