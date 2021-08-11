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Avanço na imunização

Covid-19: ES recebe nova remessa com mais de 40 mil vacinas

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 18.720 doses da Pfizer e 21.750 doses da AstraZeneca chegam ao Estado na noite desta quarta-feira (11)

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 19:14

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 ago 2021 às 19:14
Vacina de Oxford
O Espírito Santo vai receber um lote com mais de 40 mil vacinas contra a Covid-19 nesta quarta (11) Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma nova remessa com 40.470 doses de vacinas contra a Covid-19 está prevista para chegar ao Espírito Santo na noite desta quarta-feira (11). Segundo a Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), serão 18.720 doses da Pfizer/BionTech e 21.750 doses da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford).
A Sesa divulgou também que os imunizantes serão utilizados para dar continuidade à vacinação de grupos por faixa etária e dos grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), como trabalhadores industrias e caminhoneiros.
Ainda nesta quarta-feira, as doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frios da Secretaria de Estado da Saúde, onde permanecerão armazenadas. A distribuição para os municípios da Região Metropolitana acontecerá nesta quinta-feira (12), enquanto o envio para as regionais de Saúde Norte, Central e Sul será realizado na próxima sexta-feira (13).

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