Vitória abre nesta quarta (11) 4.600 vagas para pessoas com 25 anos ou mais

Vitória abre na tarde desta quarta-feira (11) um novo agendamento para a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 25 anos ou mais. A partir das 14h será possível agendar a vacinação através do site https://agendamento.vitoria.es.gov.br/ ou do aplicativo Vitória Online. Ao todo, serão disponibilizadas 4.600 vagas.
Segundo a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), a vacinação ocorre nesta quinta-feira (12), no ginásio da Faculdade Salesiano e Maanaim Vitória, e sexta-feira (13), no ginásio da Faculdade Salesiano; Maanaim Vitória; Igreja Batista, em Jardim da Penha; e na unidade de Saúde de Santo Antônio.