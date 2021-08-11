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Vacinação contra a Covid

Vitória abre nesta quarta (11) 4.600 vagas para pessoas com 25 anos ou mais

O agendamento é voltado para quem vai tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação ocorre nesta quinta (12) e sexta (13)

Publicado em 

11 ago 2021 às 12:20

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 12:20

Vacina Astrazeneca
Agendamento de vacina para pessoas com 25 anos ou mais Crédito: Carlos Alberto Silva
Vitória abre na tarde desta quarta-feira (11) um novo agendamento para a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 25 anos ou mais. A partir das 14h será possível agendar a vacinação através do site https://agendamento.vitoria.es.gov.br/ ou do aplicativo Vitória Online. Ao todo, serão disponibilizadas 4.600 vagas.
Segundo a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), a vacinação ocorre nesta quinta-feira (12), no ginásio da Faculdade Salesiano e Maanaim Vitória, e sexta-feira (13), no ginásio da Faculdade Salesiano; Maanaim Vitória; Igreja Batista, em Jardim da Penha; e na unidade de Saúde de Santo Antônio.

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