Grande Vitória vacina 78 mil em mutirão da 2ª dose contra Covid; veja locais

A iniciativa visa acelerar o processo de imunização da população, que precisa de duas doses de vacina - no caso Coronavac, Pfizer e Astrazeneca - para completar o esquema vacinal e, assim, reduzir o risco de agravamento, internação e morte no caso de infecção pelo Sars-Cov-2 (coronavírus). Apenas uma dose não garante a proteção prevista pelas farmacêuticas, sobretudo diante da nova cepa Delta - mais transmissível. A única vacina que, até o momento, exige só uma dose é a Janssen.