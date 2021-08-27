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Sexta e sábado

Grande Vitória vacina 78 mil em mutirão da 2ª dose contra Covid; veja locais

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) distribuiu 360 mil doses para mutirão de imunização em todas as cidades do Estado visando alcançar principalmente o público que está com a aplicação em atraso

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 08:28

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 ago 2021 às 08:28
Vacinação
A população precisa tomar a segunda dose para aumentar a proteção contra a Covid-19; uma dose só não é suficiente Crédito: Carlos Alberto Silva
Em estratégia semelhante à que levou milhares de jovens para tomar a primeira dose (D1) da vacina contra a Covid-19 na última semana, os municípios  do Espírito Santo estão mobilizados para atender a população apta a receber a D2. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) distribuiu 360 mil doses, que começam a ser aplicadas nesta sexta-feira (27) na campanha de Dia D para esse público.
A ação continua no sábado (28) e, em algumas cidades, também na próxima semana. Na Grande Vitória, a previsão é atender mais de 78 mil pessoas. Para Vila Velha e Viana, ainda há possibilidade de agendamento. 
A iniciativa visa acelerar o processo de imunização da população, que precisa de duas doses de vacina - no caso Coronavac, Pfizer e Astrazeneca  - para completar o esquema vacinal e, assim, reduzir o risco de agravamento, internação e morte no caso de infecção pelo Sars-Cov-2 (coronavírus). Apenas uma dose não garante a proteção prevista pelas farmacêuticas, sobretudo diante da nova cepa Delta - mais transmissível. A única vacina que, até o momento, exige só uma dose é a Janssen. 
Grande Vitória vacina 78 mil em mutirão da segunda dose contra Covid

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No Estado, há mais de 160 mil pessoas com a D2 em atraso, o que compromete a proteção individual e também coletiva porque há o risco de aparecimento de novas cepas enquanto não houver um controle maior da circulação do vírus. Confira a programação de vacinação nos municípios da região metropolitana:

VITÓRIA

  • Total de doses: 16.350
  • Locais e datas de vacinação: Para a D2 da Pfizer, na sexta (27) e na segunda (30), a aplicação será no Manaaim, no ginásio Unisales e na Igreja Batista em Jardim da Penha. No sábado (28), nesses mesmos locais e também na Casa do Cidadão e nas unidades de saúde de Santo Antônio, Jardim Camburi, Conquista e Vitória (Centro). Já para a D2 da Coronavac, o atendimento será na segunda (30), nas unidades de saúde de Vitória (Centro), Praia do Suá e Santo Antônio. 
  • Horário: das 8h às 15h30

SERRA

  • Total de doses: 13.440
  • Locais e horários de vacinação: Em 29 unidades de saúde, entre básicas e regionais, das 8 às 16 horas; no Hospital Materno Infantil, das 8h30 às 17h30; no Pró-Cidadão e na Multivix-Serra (Colina de Laranjeiras), das 8h30 às 15h30.
  • Data: sábado (28), segunda (30) e terça (31).

VILA VELHA

  • Total de doses: 27.390
  • Agendamento: Um novo agendamento será realizado nesta sexta-feira (27) para a D2 da Astrazeneca e da Pfizer, no site vacina.vilavelha.es.gov.br, às 15h.
  • Locais de vacinação: Em 16 postos de atendimento Umef Tuffy Nader, Tartarugão, Ginásio Oswaldo Ruy, Escola Parque, Manaaim, Vila Olímpica, Multivix, Boulevard Shopping e unidades de saúde de Jardim Marilândia, Ponta da Fruta, Jaburuna, Ibes, Vila Nova, Vila Batista, Araçás e Terra Vermelha. 
  • Data: sábado (28)

CARIACICA

  • Total de doses: 13 mil
  • Locais de vacinação: Estádio Kleber Andrade, colégio Lusíadas, Manaaim de São Francisco, Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, e unidades de saúde de Nova Canaã, Campo Verde, Nova Brasília, Morada de Santa Fé, Itaquari, Valparaíso, Jardim Botânico, Nova Rosa da Penha, Cariacica-Sede, Novo Brasil e Santa Bárbara. 
  • Horário: das 8h30 às 16h30
  • Data: sábado (28)

VIANA

  • Total de doses: 8 mil
  • Agendamento: aberto no site vacinaeconfia.es.gov.br
  • Locais: 18 unidades básicas de saúde do município
  • Data: de segunda (30/8) a sexta-feira (3/9) 

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