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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.192 mortes e mais de 559 mil casos confirmados

Segundo atualização do Painel Covid-19 nesta quinta-feira (26), o Estado registrou 15 óbitos e confirmou 719 infecções em 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2021 às 19:22

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 19:22

Coronavírus
Atualmente, o Espírito Santo tem mais de 292 mil casos suspeitos da Covid-19 Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou ao total de 12.192 mortes e 559.518 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 15 óbitos e 719 infecções, conforme dados desta quinta-feira (26) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 70.318. Na sequência, aparece Vila Velha (69.578), seguida por Vitória (60.913) e Cariacica (42.599). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.280), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.540 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.608. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.338 contaminações.
Até esta quinta-feira (26), mais de 1,91 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 536.597, sendo que 776 curas foram registradas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.617.536 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Destas, 1.081.121 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.024 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.

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