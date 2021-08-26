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Vacinação contra Covid-19

Vila Velha abre 17.180 vagas para 1ª e 2ª dose nesta sexta-feira (27)

Segundo a prefeitura, serão 3.690 vagas para primeira dose e outras 13.490 para segunda dose do imunizante e o agendamento pode ser feito a partir das 15h

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2021 às 18:03
Vacina Covid-19
Vacinação contra Covid-19: serão 3.690 vagas para primeira dose e outras 13.490 para segunda dose do imunizante Crédito: Carlos Alberto Silva
Mais de 17 mil vagas serão disponibilizadas nesta sexta-feira (27) para a vacinação contra a Covid-19 em Vila Velha. Segundo a prefeitura, há oportunidades para primeira e segunda dose e o agendamento pode ser feito a partir das 15h, no site da administração municipal (clique aqui).  
Serão abertas 17.180 vagas, sendo 3.690 vagas para primeira dose e outras 13.490 para segunda dose do imunizante. As oportunidades destinadas ao público geral com 18 anos ou mais, gestantes e puérperas, além das pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 25 de junho da AstraZeneca e Pfizer, totalizando o prazo de 70 dias.
De acordo com informações da prefeitura, o município já atingiu a cobertura vacinal de 84% de pessoas imunizadas com a primeira dose e a Secretaria Municipal de Saúde tem disponibilizado, por semana, cerca de 30 mil vagas para agendamento de vacinação, entre primeira e segunda doses.

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