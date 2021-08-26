Vila Velha abre 17.180 vagas para 1ª e 2ª dose nesta sexta-feira (27)

Serão abertas 17.180 vagas, sendo 3.690 vagas para primeira dose e outras 13.490 para segunda dose do imunizante. As oportunidades destinadas ao público geral com 18 anos ou mais, gestantes e puérperas, além das pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 25 de junho da AstraZeneca e Pfizer, totalizando o prazo de 70 dias.