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Coronavac e Pfizer

Covid-19: ES recebe novos lotes de vacinas com mais de 118 mil doses

Maior parte das vacinas será para aplicação da segunda dose no mutirão previsto para esta sexta (27) e sábado (28). O restante será usado para a vacinação dos jovens

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 20:33

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

26 ago 2021 às 20:33
As 118 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegarão ao ES em duas remessas: uma já feita de manhã e outra na noite desta quinta-feira (26)
As 118 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegarão ao ES em duas remessas: uma já feita de manhã e outra na noite desta quinta-feira (26) Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo
Espírito Santo recebe, nesta quinta-feira (26), mais de 118 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Parte delas já está em território capixaba, com a entrega de 60.400 doses da Coronavac pela manhã. As demais, que devem chegar nas próximas horas, são 58.500 doses da Pfizer.
Os imunizantes da Biontech (Pfizer) serão destinados exclusivamente para a aplicação da segunda dose e somam às 360 mil doses de vacinas já distribuídas aos municípios para serem aplicadas no mutirão de vacinação, que está previsto para acontecer nesta sexta-feira (27) e sábado (28) no Estado.

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Vale lembrar que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesareduziu o prazo de intervalo para a aplicação da D2 da Pfizer. Antes, era necessário aguardar 90 dias. Agora, quem tomou a primeira dose há dez semanas (70 dias) já pode completar o esquema vacinal e ficar imunizado contra o novo coronavírus.
Já as doses recebidas da Coronavac nesta quinta-feira serão utilizadas para a vacinação de jovens com 18 anos ou mais. No último sábado (21), o Estado realizou o primeiro "Dia D" de vacinação, com o objetivo de iniciar a imunização desta faixa etária em todos os municípios capixabas.

160 MIL COM VACINAÇÃO ATRASADA

De acordo com informações atualizadas da Sesa, cerca de 160 mil pessoas que tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo estão com a vacinação atrasada. Ou seja, já deveriam ter voltado para tomarem a segunda dose e completarem o esquema vacinal.
Se esse é o seu caso, aproveite o mutirão. Em apoio aos municípios, o Estado vai disponibilizar pontos próprios de imunização no Centro de Referência de Especialidades Metropolitano, em Cariacica; no Hospital Materno Infantil, na Serra; e no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha.

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