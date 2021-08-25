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Leonel Ximenes

Com mais de 200 mortes por Covid, cidade no ES sorteia moto para 2ª dose

Óbitos cresceram 40% em agosto e muita gente ainda não tomou a segunda dose da vacina contra o coronavírus

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 20:14

Públicado em 

25 ago 2021 às 20:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A moto que será sorteada custa R$ 11 mil
A moto que será sorteada custa R$ 11 mil Crédito: Divulgação
Depois de sortear porcos e bezerros para incentivar a população a usar máscaras de proteção contra a Covid, o prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos (PSD), anuncia que agora vai apelar para o sorteio de uma moto Honda Biz para incentivar os moradores a tomarem a segunda dose da vacina contra o coronavírus.
O motivo do incentivo é um novo alerta na cidade do Noroeste do Estado, que registrou um aumento de 40% no índice de mortes pela Covid-19 em agosto. Mais um pesadelo para Barra de São Francisco, que já passou pelo drama de ter dezenas de óbitos e casos da doença há alguns meses.
Duas mortes nos últimos dias causaram forte impacto na cidade de 45 mil habitantes: a do servidor conhecido como Paulinho, técnico em enfermagem do Hospital Doutor Alceu Melgaço Filho, por onde o vírus entrou no município, e a do ex-vereador e subsecretário municipal de Serviços e Limpeza Pública, Jessuí da Cesan. Ambos ficaram quase dois meses intubados em hospitais fora da cidade, antes de morrerem.

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A enfermeira Carolina Possati, que está à frente da parte técnica do enfrentamento à Covid na Secretaria Municipal de Saúde, admite que o momento é mesmo de alerta e salientou a falta de cuidado da população com as medidas básicas de prevenção.
Esse relaxamento, segundo ela, vem acontecendo desde que o município entrou em baixo risco de contaminação. Carolina percebeu o retorno de um comportamento que foi trágico no município, levando à morte de 39 pessoas em março e 75 em abril. No intervalo de apenas 24 horas, no dia 8 de abril, oito pessoas morreram na cidade de Covid.
“As pessoas voltaram a ficar em casa quando sentem os sintomas, sem procurar ajuda no Centro de Atenção aos Pacientes com Covid. Somente procuram ajuda quando o caso fica grave. Chegam no hospital e não tem mais jeito: são internadas e intubadas”, constata a enfermeira.

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A tragédia vem logo em seguida: “Depois de um longo tempo de intubação, as pessoas vêm a óbito. Se a falta de cuidado continuar, e as pessoas continuarem a ter esse comportamento, podemos voltar ao risco moderado e até ao risco alto, com restrições ao funcionamento da economia e prejudicando a todos”, alerta Carolina. Segundo ela, as pessoas voltaram a se aglomerar: “E pior, estão se aglomerando sem manter distanciamento e poucos usando máscaras”, lamenta.
prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD) convocou uma reunião da Secretaria de Saúde esta semana, quando os casos começaram a aumentar e as mortes também, e disse que, por enquanto, não tomará medidas restritivas em Barra de São Francisco, mas pediu que equipes da Secretaria estejam nos locais onde estão sendo realizados eventos para orientar as pessoas a manterem os cuidados.
“O último levantamento que recebi indica que 28,8 mil pessoas tomaram a primeira dose e apenas 11,4 mil a segunda dose no município. A população precisa entender a necessidade da vacina e de tomar os cuidados individuais. Por enquanto, vamos orientar nos cuidados e incentivar a vacinação, mas se o quadro piorar podemos ter que adotar medidas que ninguém quer mais”, adianta o prefeito, recordando quando decretou lockdown com toque de recolher no município por 15 dias.

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No início deste mês, o município chegou a comemorar o fato de ter apenas 36 casos ativos de Covid em um dia, quatro meses depois de ter batido o recorde de oito mortes no dia 8 de abril e 928 casos ativos no dia seguinte.
Os cuidados agora foram relaxados, o público foi liberado no estádio municipal para os jogos finais do Santos local na Copa Norte, conquistada de forma invicta, e vários eventos estão sendo realizados no município.
Mas a conta parece estar chegando: aumento de 83% nos casos ativos nos últimos 17 dias, saindo de 36 em 8 de agosto para 66 casos nesta quarta-feira (25). As mortes saltaram de oito em julho para 11, em agosto, e o mês ainda não terminou.
“No dia 4 de janeiro eram 1.738 casos confirmados desde o início da pandemia e o número de mortes no início do ano era de 51 pessoas. Agora estamos com 209 vítimas fatais da doença, um aumento de 158 óbitos em oito meses e os casos confirmados da doença chegaram a 5.089 pessoas”, registrou o jornalista Webber Andrade, no site Tribuna Norte Leste.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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