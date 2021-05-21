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Leonel Ximenes

Cidade que promoverá passeio público tem aumento de 20% em casos de Covid

Prefeitura convidou a população para a atividade na principal avenida do município, que é um dos epicentros da variante inglesa do coronavírus

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 02:05

Públicado em 

21 mai 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rua de lazer - Barra de São Francisco
A propaganda da Prefeitura de Barra de São Francisco com o convite para o evento “Venha passear na avenida” Crédito: PBSF/ Montagem A Gazeta
Enquanto a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer organiza para este domingo (23) um grande passeio na avenida principal da cidade, os números de casos ativos de Covid-19 em Barra de São Francisco aumentaram 20% nos últimos dez dias. Há pouco mais de uma semana, a Secretaria Municipal de Saúde comemorava o registro de 98 casos ativos da doença, apenas 30 dias após bater o recorde de 928 notificações, em 8 de abril.
Chamada de “Venha passear na avenida”, a programação proposta pela secretária Grasiela Marques, e divulgada com entusiasmo pelo prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD) nas redes sociais, mancha o resultado obtido pela administração municipal, que adotou uma série de medidas para conter a explosão de casos do coronavírus em Barra de São Francisco.
É bom lembrar que a cidade do Noroeste do Estado e Piúma, no litoral sul, foram os epicentros da variante inglesa da Covid no Espírito Santo.
Antes da tragédia de março e abril (somados, os dois meses tiveram 134 óbitos), o município já havia adotado outra medida polêmica, promovendo o Verão Barra 2021, com aglomeração em torno da Praça Vida Saudável, no bairro Nova Barra. Mas, diante da repercussão negativa, o prefeito cancelou as etapas seguintes do projeto da Secretaria Municipal de Esportes.

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A nova iniciativa da secretária Grasiela Marques, criticada por boa parte da população local e por especialistas em infectologia, conforme publicado por A Gazeta nesta quinta-feira (20), ocorre justamente na semana em que a Secretaria Municipal da Saúde anunciou que zeraram os casos de pacientes internados com Covid na UTI do Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho.
Graças às ações preventivas adotadas pela prefeitura, Barra de São Francisco superou a situação caótica. Para isso, o prefeito teve que decretar estado de emergência e calamidade, com toque de recolher noturno por 15 dias, e controlar o funcionamento das atividades econômicas por pelo menos mais três semanas.

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Além disso, criou em tempo recorde um novo centro de atenção a pacientes com Covid, com o apoio da comunidade local e estadual, com 50 novos leitos hospitalares para os primeiros cuidados, passou a fornecer cerca de 800 refeições diárias à população em situação de vulnerabilidade social, e fez o trabalho de cerco sanitário, com testagem em massa nos distritos. Mais de 25% da população foi testada para Covid.
E, dentro da campanha de incentivo ao uso de máscaras, a gestão municipal continua promovendo o sorteio de cestas básicas, cabritos, leitoas, vaca com bezerro e, nesta semana, uma novilha nelore doada por produtores rurais.
Centro de Barra de São Francisco vazio, em abril, auge da pandemia na cidade
Centro de Barra de São Francisco vazio, em abril, auge da pandemia na cidade Crédito: PBSF/Divulgação
De acordo com os dados do Painel da Covid-19 da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), o número de casos ativos da doença aumentou para 120 no município nesta quinta-feira (20), apesar de em maio até agora ter registrado apenas quatro mortes (no total, são 181 óbitos).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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