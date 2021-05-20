Prefeitura do ES chama população para passear em avenida com amigos e família

A decisão da Prefeitura de Barra de São Francisco de chamar a população para passear em uma avenida da cidade, no próximo domingo (23), gerou questionamentos por parte dos moradores. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ainda promete sortear prêmios para quem comparecer ao local usando máscara. O município foi um dos epicentros da variante inglesa do coronavírus e, atualmente, está em risco moderado. Prefeitura diz que seguirá protocolos médicos e que o horário foi pensado para não gerar aglomeração.
O convite da prefeitura foi divulgado no site e nas redes sociais oficiais do Executivo municipal. O comunicado convida a população a ir passear em um trecho da Avenida Jones dos Santos Neves, que estará fechado das 7h às 18h, e ainda estimula os moradores a convidarem mais pessoas: “Você poderá convidar seus amigos e levar sua família para passear e se divertir pela avenida de nosso município”, afirma o texto. Confira a publicação abaixo:
Após a publicação, a população se manifestou nas redes sociais sobre o convite. "Não acho momento apropriado para isso", escreveu uma moradora. "Estamos precisando é de ações com relação às vacinas", disse outra. "Que legal! Não sabia que a pandemia tinha acabado. Depois não reclama que os hospitais não têm vagas", afirmou uma pessoa.
Em janeiro, o município também chegou a anunciar uma rua de lazer e até shows no mesmo local. Após reclamações dos moradores, o convite foi removido das redes sociais e os shows foram cancelados.
"VER UMA CAMPANHA COMO ESSA É MUITO TRISTE", DIZ MÉDICA
Mesmo evidenciando que o uso de máscaras é obrigatório, a realização da rua de lazer anunciada pela prefeitura não é recomendável, segundo a infectologista Rúbia Miossi, em um momento em que a população ainda não está totalmente imunizada.
"Isso é extremamente absurdo. Ainda não é o momento, não temos a população vacinada como países de primeiro mundo que já atingiram um bom nível de vacinação e que estão podendo fazer essa abertura de parques para lazer. É um risco. A prefeitura está assumindo um risco altíssimo, num momento em que a gente deveria estar ainda mantendo a conscientização de que é necessário manter o distanciamento e medidas de proteção", afirma.
Rúbia ainda evidencia que Barra de São Francisco enfrentou uma situação grave durante o enfrentamento da pandemia: "É lamentável ver esse tipo de campanha num momento como esse, depois de tudo que a gente já passou. Barra de São Francisco foi um município que sofreu muito com perdas de pessoas, com pessoas extremamente graves, com famílias que ficaram desesperadas com seus familiares internados. Ver uma campanha como essa é muito triste. Não é o momento de fazer uma campanha dessas", ressalta.
UM DOS EPICENTROS DA VARIANTE INGLESA
Barra de São Francisco e Piúma, no Sul do Estado, foram os municípios com o maior número de casos de contaminados pela variante inglesa do coronavírus, no fim de março. A situação foi revelada por um estudo do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), com base nas amostras de contaminados pela Covid-19.
Após registrar uma explosão de casos de mortes provocadas pela doença, Barra de São Francisco chegou a inaugurar um Centro de Atenção para desafogar o atendimento no Hospital Estadual Doutor Alceu Melgaço Filho, que fica no município e operava em capacidade máxima na época.
CORONAVÍRUS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO
Segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Barra de São Francisco possui 4.406 casos positivos da doença, 4.117 casos curados e 181 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 4,1%, quase o dobro da taxa estadual, que está em 2,2%.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Procurada, a secretária de Esporte e Lazer de Barra de São Francisco, Grasiele Marques, diz que a medida é uma tentativa de dar mais segurança às pessoas que já fazem atividade física no local. "Normalmente, muitas pessoas já fazem atividade física na avenida, mas ela fica aberta. A ideia é fechar a via para dar mais segurança. Era uma demanda do pessoal do esporte e das famílias que estão com crianças em casa há muito tempo. Mas tudo seguirá os protocolos médicos. A avenida tem 10 entradas, o horário foi pensado para não gerar aglomeração, e haverá premiação para quem estiver fazendo exercício físico com máscara", destacou.