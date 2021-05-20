Prefeitura do ES chama população para passear em avenida com amigos e família

Barra de São Francisco, Noroeste do ES Crédito: Hugo Binda

O convite da prefeitura foi divulgado no site e nas redes sociais oficiais do Executivo municipal. O comunicado convida a população a ir passear em um trecho da Avenida Jones dos Santos Neves, que estará fechado das 7h às 18h, e ainda estimula os moradores a convidarem mais pessoas: “Você poderá convidar seus amigos e levar sua família para passear e se divertir pela avenida de nosso município”, afirma o texto. Confira a publicação abaixo:

Após a publicação, a população se manifestou nas redes sociais sobre o convite. "Não acho momento apropriado para isso", escreveu uma moradora. "Estamos precisando é de ações com relação às vacinas", disse outra. "Que legal! Não sabia que a pandemia tinha acabado. Depois não reclama que os hospitais não têm vagas", afirmou uma pessoa.

"VER UMA CAMPANHA COMO ESSA É MUITO TRISTE", DIZ MÉDICA

Mesmo evidenciando que o uso de máscaras é obrigatório, a realização da rua de lazer anunciada pela prefeitura não é recomendável, segundo a infectologista Rúbia Miossi, em um momento em que a população ainda não está totalmente imunizada.

"Isso é extremamente absurdo. Ainda não é o momento, não temos a população vacinada como países de primeiro mundo que já atingiram um bom nível de vacinação e que estão podendo fazer essa abertura de parques para lazer. É um risco. A prefeitura está assumindo um risco altíssimo, num momento em que a gente deveria estar ainda mantendo a conscientização de que é necessário manter o distanciamento e medidas de proteção", afirma.

Rúbia ainda evidencia que Barra de São Francisco enfrentou uma situação grave durante o enfrentamento da pandemia: "É lamentável ver esse tipo de campanha num momento como esse, depois de tudo que a gente já passou. Barra de São Francisco foi um município que sofreu muito com perdas de pessoas, com pessoas extremamente graves, com famílias que ficaram desesperadas com seus familiares internados. Ver uma campanha como essa é muito triste. Não é o momento de fazer uma campanha dessas", ressalta.

UM DOS EPICENTROS DA VARIANTE INGLESA

CORONAVÍRUS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO

Segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , Barra de São Francisco possui 4.406 casos positivos da doença, 4.117 casos curados e 181 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 4,1%, quase o dobro da taxa estadual, que está em 2,2%.

O QUE DIZ A PREFEITURA