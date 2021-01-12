Barra de São Francisco anuncia rua de lazer e shows em plena pandemia

Centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Prefeitura de Barra de São Francisco

Em meio à pandemia do novo coronavírus , a Prefeitura de Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo, divulgou um convite para que a população participe de uma rua de lazer aos finais de semana. “Você poderá convidar seus amigos e levar sua família para passear e se divertir pela avenida de nosso município”, diz o comunicado. Além das atividades de lazer, a administração municipal informou que estão previstos shows para os domingos. Em função da Covid-19, a situação gerou comentários negativos em uma rede social, onde o convite foi postado.

Apesar de orientar o uso de máscara na atividade, a medida da prefeitura contraria a principal determinação das autoridades de saúde para conter o avanço do novo coronavírus, que é evitar aglomerações e manter o distanciamento social.

Convite foi divulgado pela rede social da Prefeitura de Barra de São Francisco Crédito: Reprodução

A medida em Barra de São Francisco representa um alerta para a possibilidade da disseminação da doença no município. Pós-doutora em Epidemiologia pela Johns Hopkins University e professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ethel Maciel destacou que é temerária a realização desse tipo de atividade.

“Eu acho muito inadequado nesse momento que estamos vendo um aumento no número de mortes no Espírito Santo. É muito preocupante, temerário eu diria, que tenha esse tipo de chamamento para as pessoas. É totalmente inadequado para esse momento. Não é hora de aglomeração”, afirmou a especialista.

Procurada para falar sobre a medida, a administração municipal encaminhou uma nota assinada pelo prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD).

“Todo mundo já caminha e anda pelas ruas da cidade, livremente, a prefeitura está apenas criando um lugar seguro pras pessoas fazerem suas caminhadas, que fazem correndo riscos pelas estradas . As praias estão cheias e as pessoas paradas, muitos fazem festas e dançam, isso sim é aglomeração e é proibido, mas caminhar ao ar livre e de máscara é permitido. Estamos de olho e vamos fiscalizar”, afirmou. Apesar da justificativa, a administração municipal não destacou como vai fazer a fiscalização no local.

SHOWS SÓ DEPOIS DA VACINAÇÃO

Questionada sobre a realização dos shows que estavam descritos no convite, o Executivo afirmou que eles não vão acontecer no momento. “Os shows só serão realizados quando a vacina for aplicada e liberada pelo Estado”, finalizou.

Segundo a administração municipal, a Rua de Lazer vai fechar um trecho da Avenida Jones dos Santos Neves, no Centro da cidade. De acordo com o convite, a iniciativa está prevista para acontecer todos os sábados e domingos e deve começar no próximo final de semana, em 16 de janeiro.

HORAS DEPOIS, CONVITE É RETIRADO DE REDE SOCIAL

A postagem foi feita em uma rede social na manhã desta terça-feira (12). Algumas horas depois, a postagem não estava mais disponível na página. Questionada sobre o motivo da retirada do convite, a prefeitura ainda não se manifestou.

Postagem foi colocada em um perfil da prefeitura e retirada posteriormente Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

CORONAVÍRUS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO

De acordo com dados do Painel Covid-19, mantido pela Secretaria de Estado da Saúde, Barra de São Francisco contabiliza 1.818 casos confirmados do novo coronavírus. Desses, 55 morreram vítimas de complicações da doença, 1.656 são considerados curados. A taxa de letalidade na cidade é de 3%.