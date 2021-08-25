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Estímulo à vacinação

Loja do ES dá desconto para quem provar estar vacinado contra a Covid

Clientes de uma cafeteria na Praia do Canto, em Vitória, devem apresentar o cartão de vacinação com a imunização completa para garantir preço mais baixo na compra dos produtos

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 13:54

Públicado em 

25 ago 2021 às 13:54
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Post nas redes sociais da cafeteria Duckbill estimula a vacinação contra a Coviv
Cafeteria de Vitória oferece desconto para quem provar estar 100% imunizado contra a Covid-19 Crédito: Duckbill/Reprodução
Uma cafeteria de Vitória lançou uma promoção para estimular a vacinação e atrair mais clientes para o negócio. A Duckbill Praia do Canto anunciou que vai dar descontos de 15% para quem comprovar estar com a imunização completa contra a Covid-19
Para garantir o preço mais baixo, a pessoa deverá levar o cartão de vacinas apresentando estar com as duas doses ou, no caso de quem tomou o imunizante de dose única, mostrar que também já está 100% imunizado.  
Os sócios da cafeteria - que é especializada em cookies - Flávia Cristina Grasselli Rodrigues e Robson Fernando Fracalossi, tiveram a ideia no último final de semana e lançaram a campanha "Vacinou ganhou! Não vacila, tome a sua vacina!" nesta terça-feira (24). 
Robson diz que essa foi uma maneira de estimular as pessoas a tomarem as duas doses da vacina para que o Estado e o país possam voltar à normalidade o mais rápido possível. "Este incentivo, que por sinal vai ficar por período indeterminado, é uma maneira bem eficaz e leve de ajudar e ser ajudado".
A sócia-proprietária Flávia complementa que a vacinação em massa só tende a trazer benefícios para todos e frisa que é importante quebrar a resistência, que ela tem percebido entre muitas pessoas, para tomar a segunda dose.
"Enquanto as pessoas não se vacinarem, a vida não volta ao normal. Nós tomamos todos os cuidados e seguimos os protocolos, mas só quando a população estiver imunizada é que vamos conseguir superar a crise sanitária e suas restrições"
Flávia Cristina Grasselli Rodrigues - Sócia-proprietária da Duckbill Praia do Canto
Fachada da cafeteria Duckbill
Cafeteria de Vitória aposta em promoções para incentivar a vacinação contra o coronavírus Crédito: Duckbill/Divulgação
A empresária comenta que a loja foi inaugurada poucos meses antes da pandemia, em novembro de 2019, e que em março de 2020 a crise do novo coronavírus estourou. "Nós nem chegamos a formar o público, a conseguir trabalhar da melhor maneira possível, mas sobrevivemos até aqui e estamos na expectativa que as coisas melhorem."
Ela disse que já recebeu clientes que apresentaram a carteirinha de vacinação e ganharam desconto e outros que disseram que vão tomar a segunda dose para voltar ao estabelecimento e participar da promoção. A repercussão nas redes sociais também foi positiva, segundo a empreendedora. 
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Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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