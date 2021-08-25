Loja do ES dá desconto para quem provar estar vacinado contra a Covid

Cafeteria de Vitória oferece desconto para quem provar estar 100% imunizado contra a Covid-19 Crédito: Duckbill/Reprodução

vai dar descontos de 15% para quem comprovar estar com a imunização completa contra a Covid-19. Uma cafeteria de Vitória lançou uma promoção para estimular a vacinação e atrair mais clientes para o negócio. A Duckbill Praia do Canto anunciou que

Para garantir o preço mais baixo, a pessoa deverá levar o cartão de vacinas apresentando estar com as duas doses ou, no caso de quem tomou o imunizante de dose única, mostrar que também já está 100% imunizado.

Os sócios da cafeteria - que é especializada em cookies - Flávia Cristina Grasselli Rodrigues e Robson Fernando Fracalossi, tiveram a ideia no último final de semana e lançaram a campanha "Vacinou ganhou! Não vacila, tome a sua vacina!" nesta terça-feira (24).

Robson diz que essa foi uma maneira de estimular as pessoas a tomarem as duas doses da vacina para que o Estado e o país possam voltar à normalidade o mais rápido possível. "Este incentivo, que por sinal vai ficar por período indeterminado, é uma maneira bem eficaz e leve de ajudar e ser ajudado".

"Enquanto as pessoas não se vacinarem, a vida não volta ao normal. Nós tomamos todos os cuidados e seguimos os protocolos, mas só quando a população estiver imunizada é que vamos conseguir superar a crise sanitária e suas restrições" Flávia Cristina Grasselli Rodrigues - Sócia-proprietária da Duckbill Praia do Canto

Cafeteria de Vitória aposta em promoções para incentivar a vacinação contra o coronavírus Crédito: Duckbill/Divulgação

A empresária comenta que a loja foi inaugurada poucos meses antes da pandemia, em novembro de 2019, e que em março de 2020 a crise do novo coronavírus estourou. "Nós nem chegamos a formar o público, a conseguir trabalhar da melhor maneira possível, mas sobrevivemos até aqui e estamos na expectativa que as coisas melhorem."