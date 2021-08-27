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ES tem 40 cidades que não registram mortes por Covid há 14 dias

Nesse grupo, sete municípios já estão há mais de dois meses sem nenhum óbito decorrente de infecção pelo coronavírus entre seus moradores

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 17:57

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 ago 2021 às 17:57
Mapa do ES: registro de óbitos por Covid-19 26/8
Mapa do ES apresenta o registro de óbitos por Covid-19: na escala de cores, quanto mais escuro, mais tempo sem mortes Crédito: NIEE
Dados epidemiológicos da Covid-19 no Espírito Santo apontam que 40 cidades estão sem registro de mortes há pelo menos 14 dias. Apesar do recente crescimento no número de casos confirmados, ainda não houve impacto sobre os indicadores de óbitos e o Estado tem conseguido manter ao longo das últimas semanas uma média  de mais da metade dos municípios capixabas sem mortes provocadas pela doença. 
ES tem 40 cidades que não registram mortes por Covid há 14 dias
Na lista de cidades, há um pequeno grupo que se destaca ainda mais porque está sem enterrar seus moradores, em função da Covid-19, há pelo menos 60 dias. São eles: Brejetuba, Jerônimo Monteiro, Marilândia, Pancas, Ponto Belo, Santa Leopoldina e Mucurici, com o melhor resultado, pois já são 142 dias sem óbitos, conforme levantamento feito nesta quinta-feira (26) no Painel Covid-19, ferramenta do governo do Estado com monitoramento diário sobre a pandemia. 

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Membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) e diretor do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira avalia que o crescimento de casos confirmados no Espírito Santo não é um aspecto que, no momento, deva causar alarme na população, mas merece atenção. A vacinação para quem está apto, inclusive a segunda dose, bem como o uso de máscaras em qualquer saída de casa e a não aglomeração são fundamentais para manter a pandemia sob controle.
Pablo Lira lembra que a variante Delta está presente no Estado, em transmissão comunitária, e a disseminação desta cepa pode provocar uma nova aceleração de casos, e até de mortes, como tem sido registrado no Rio de Janeiro. Assim, os cuidados individuais são imprescindíveis para conter o avanço da Covid-19, seja pela nova variante, seja por aquelas que já têm prevalência em território capixaba. 
Na Região Metropolitana, todos os municípios estão sem registrar mortes nos últimos dias, mas apenas Fundão está no grupo de mais de duas semanas. Pablo Lira explica que uma análises comparativas sobre casos e óbitos deve sempre considerar um período mínimo de 14 dias, prazo durante o qual ainda podem ser feitos registros relacionados à doença porque é o tempo de incubação do vírus ativo no organismo. 

CONFIRA OS MUNICÍPIOS SEM REGISTRO DE MORTES HÁ MAIS DE DUAS SEMANAS

  1. Águia Branca
  2. Apiacá
  3. Aracruz
  4. Atilio Vivacqua
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Brejetuba
  7. Divino de São Lourenço
  8. Domingos Martins
  9. Dores do Rio Preto
  10. Fundão
  11. Ibatiba
  12. Itaguaçu
  13. Jaguaré
  14. Jerônimo Monteiro
  15. João Neiva
  16. Laranja da Terra
  17. Mantenópolis
  18. Marechal Floriano
  19. Marilândia
  20. Mimoso do Sul
  21. Mucurici
  22. Muniz Freire
  23. Muqui
  24. Nova Venécia
  25. Pancas
  26. Pedro Canário
  27. Pinheiros
  28. Ponto Belo
  29. Presidente Kennedy
  30. Santa Leopoldina
  31. Santa Maria de Jetibá
  32. Santa Teresa
  33. São Domingos do Norte
  34. São Gabriel da Palha
  35. São Roque do Canaã
  36. Sooretama
  37. Vargem Alta
  38. Venda Nova do Imigrante
  39. Vila Pavão
  40. Vila Valério

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