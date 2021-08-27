Mapa do ES apresenta o registro de óbitos por Covid-19: na escala de cores, quanto mais escuro, mais tempo sem mortes Crédito: NIEE

Dados epidemiológicos da Covid-19 no Espírito Santo apontam que 40 cidades estão sem registro de mortes há pelo menos 14 dias. Apesar do recente crescimento no número de casos confirmados, ainda não houve impacto sobre os indicadores de óbitos e o Estado tem conseguido manter ao longo das últimas semanas uma média de mais da metade dos municípios capixabas sem mortes provocadas pela doença.

Your browser does not support the audio element. ES tem 40 cidades que não registram mortes por Covid há 14 dias

Na lista de cidades, há um pequeno grupo que se destaca ainda mais porque está sem enterrar seus moradores, em função da Covid-19, há pelo menos 60 dias. São eles: Brejetuba, Jerônimo Monteiro, Marilândia, Pancas, Ponto Belo, Santa Leopoldina e Mucurici, com o melhor resultado, pois já são 142 dias sem óbitos, conforme levantamento feito nesta quinta-feira (26) no Painel Covid-19, ferramenta do governo do Estado com monitoramento diário sobre a pandemia.

Membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) e diretor do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira avalia que o crescimento de casos confirmados no Espírito Santo não é um aspecto que, no momento, deva causar alarme na população, mas merece atenção. A vacinação para quem está apto, inclusive a segunda dose, bem como o uso de máscaras em qualquer saída de casa e a não aglomeração são fundamentais para manter a pandemia sob controle.

Pablo Lira lembra que a variante Delta está presente no Estado, em transmissão comunitária, e a disseminação desta cepa pode provocar uma nova aceleração de casos, e até de mortes, como tem sido registrado no Rio de Janeiro. Assim, os cuidados individuais são imprescindíveis para conter o avanço da Covid-19, seja pela nova variante, seja por aquelas que já têm prevalência em território capixaba.

Na Região Metropolitana, todos os municípios estão sem registrar mortes nos últimos dias, mas apenas Fundão está no grupo de mais de duas semanas. Pablo Lira explica que uma análises comparativas sobre casos e óbitos deve sempre considerar um período mínimo de 14 dias, prazo durante o qual ainda podem ser feitos registros relacionados à doença porque é o tempo de incubação do vírus ativo no organismo.

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