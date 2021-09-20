Bola de fogo cruzou o céu do bairro Jardim Camburi, em Vitória, na madrugada do último sábado (18) Crédito: Exoss Ciência Cidadã

Exoss Citizen Science, projeto voluntário de astrônomos amadores e profissionais, registrou a cena. Veja o vídeo: Uma bola de fogo foi vista cruzando o céu de Jardim Camburi , em Vitória , na madrugada do último sábado (18). Por volta de 1h40, câmeras de videomonitoramento da, projeto voluntário de astrônomos amadores e profissionais, registrou a cena.

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Segundo a administradora Luciana Fontes, associada da Exoss Citizen Science — organização sem fins lucrativos no Brasil com o objetivo de monitoramento e estudos de meteoros com metodologia científica — se trata de um meteoro brilhante, também chamado de bólido. À reportagem de A Gazeta, ela explicou que o evento foi inesperado. "O meteoro, em sua análise preliminar, não foi identificado como pertencente a uma chuva de meteoros ativa, mas um meteoro esporádico e inesperado", completou.

Your browser does not support the audio element. Vídeo mostra bola de fogo cruzando o céu de Jardim Camburi, em Vitória

De acordo com Filipe Monteiro, doutor em astronomia pelo Observatório Nacional, o meteoro é um fenômeno luminoso provocado pela entrada de um meteoroide (asteroides da ordem de alguns metros ou menor) na atmosfera da Terra. Ele explica que, ao atravessar a atmosfera terrestre, o meteoroide sofre com o atrito e outros processos térmicos que aquecem a sua superfície, fazendo com que a rocha fique incandescente e brilhe como uma bola de fogo.

"Quando o meteoro é muito brilhante, ele pode ser classificado como um bólido. Ou seja, o bólido nada mais é do que um meteoro muito brilhante. Dependendo do tamanho e da composição do meteoroide progenitor do meteoro (ou bólido), o fenômeno pode terminar em um fragmento caindo no solo. E se o evento ocorrer em local habitado, pode causar algum tipo de dano material ou pior", detalhou o especialista.

Filipe detalha que, se o objeto que deu origem ao meteoro tiver um tamanho razoavelmente grande, acima de 10 metros, por exemplo, ele pode explodir na atmosfera e gerar uma onda de choque que pode causar danos materiais e ferir pessoas. "Mas, geralmente, esses objetos são totalmente destruídos na própria atmosfera, exibindo apenas o brilho que sinaliza a sua passagem pela atmosfera", concluiu.

"Como sabemos, a maior parte da superfície da Terra é coberta por oceanos e desertos, tornando difícil recuperar fragmentos que conseguem alcançar o solo" Filipe Monteiro - Doutor em Astronomia pelo Observatório Nacional

BÓLIDO, METEORO E BOLA DE FOGO SÃO A MESMA COISA?

Para os leigos de plantão, resta a dúvida: bólido, meteoro e bola de fogo são a mesma coisa? Luciana explica didaticamente com uma analogia simples. "Tem gente que fala que está com cefaleia e tem gente que diz que está com dor de cabeça. Podemos trazer a analogia para este caso", contou.

Ela explica que as terminologias, no ponto de vista científico, ajudam a identificar o fenômeno com mais precisão aos detalhes, por isso os nomes diferentes para o mesmo fenômeno.

"Meteoro é o nome, agora quando falamos bólido ou fireball, usamos a terminologia para identificar a dinâmica de como aconteceu o evento, de que forma ele entrou na atmosfera. É apenas para identificar o movimento que ele fez na atmosfera" Luciana Fontes - Administradora e associada ao programa Exoss

A American Meteor Society faz a terminologia dos meteoros da seguinte forma: