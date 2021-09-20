Uma bola de fogo foi vista cruzando o céu de Jardim Camburi, em Vitória, na madrugada do último sábado (18). Por volta de 1h40, câmeras de videomonitoramento da Exoss Citizen Science, projeto voluntário de astrônomos amadores e profissionais, registrou a cena. Veja o vídeo:
Segundo a administradora Luciana Fontes, associada da Exoss Citizen Science — organização sem fins lucrativos no Brasil com o objetivo de monitoramento e estudos de meteoros com metodologia científica — se trata de um meteoro brilhante, também chamado de bólido. À reportagem de A Gazeta, ela explicou que o evento foi inesperado. "O meteoro, em sua análise preliminar, não foi identificado como pertencente a uma chuva de meteoros ativa, mas um meteoro esporádico e inesperado", completou.
Vídeo mostra bola de fogo cruzando o céu de Jardim Camburi, em Vitória
De acordo com Filipe Monteiro, doutor em astronomia pelo Observatório Nacional, o meteoro é um fenômeno luminoso provocado pela entrada de um meteoroide (asteroides da ordem de alguns metros ou menor) na atmosfera da Terra. Ele explica que, ao atravessar a atmosfera terrestre, o meteoroide sofre com o atrito e outros processos térmicos que aquecem a sua superfície, fazendo com que a rocha fique incandescente e brilhe como uma bola de fogo.
"Quando o meteoro é muito brilhante, ele pode ser classificado como um bólido. Ou seja, o bólido nada mais é do que um meteoro muito brilhante. Dependendo do tamanho e da composição do meteoroide progenitor do meteoro (ou bólido), o fenômeno pode terminar em um fragmento caindo no solo. E se o evento ocorrer em local habitado, pode causar algum tipo de dano material ou pior", detalhou o especialista.
Filipe detalha que, se o objeto que deu origem ao meteoro tiver um tamanho razoavelmente grande, acima de 10 metros, por exemplo, ele pode explodir na atmosfera e gerar uma onda de choque que pode causar danos materiais e ferir pessoas. "Mas, geralmente, esses objetos são totalmente destruídos na própria atmosfera, exibindo apenas o brilho que sinaliza a sua passagem pela atmosfera", concluiu.
"Como sabemos, a maior parte da superfície da Terra é coberta por oceanos e desertos, tornando difícil recuperar fragmentos que conseguem alcançar o solo"
BÓLIDO, METEORO E BOLA DE FOGO SÃO A MESMA COISA?
Para os leigos de plantão, resta a dúvida: bólido, meteoro e bola de fogo são a mesma coisa? Luciana explica didaticamente com uma analogia simples. "Tem gente que fala que está com cefaleia e tem gente que diz que está com dor de cabeça. Podemos trazer a analogia para este caso", contou.
Ela explica que as terminologias, no ponto de vista científico, ajudam a identificar o fenômeno com mais precisão aos detalhes, por isso os nomes diferentes para o mesmo fenômeno.
"Meteoro é o nome, agora quando falamos bólido ou fireball, usamos a terminologia para identificar a dinâmica de como aconteceu o evento, de que forma ele entrou na atmosfera. É apenas para identificar o movimento que ele fez na atmosfera"
A American Meteor Society faz a terminologia dos meteoros da seguinte forma:
- Cometa: Um corpo sólido feito de gelo, rocha, poeira e gases congelados. Conforme eles se fragmentam e se desintegram, deixam um rastro de poeira e detritos.
- Asteroide: Feito de rocha, ferro ou gelo, é menor que um cometa e se move pelo espaço. Varia entre 1 metro até centenas de quilômetros.
- Meteoroide: Um pequeno asteroide. De alguns microns até 1 metro.
- Chuva de meteoros: Evento anual, quando a terra passa através de uma região com grande concentração de detritos, partículas deixadas por um cometa ou asteroide. Da terra, parece que os meteoros surgem de uma mesma região do céu durante a noite.
- Meteoro: A luz emitida por um meteoroide ou asteroide quando ele entra em nossa atmosfera.
- Fireball (bola de fogo): Um meteoro com um brilho superior ao do planeta Vênus.
- Bólido: A luz emitida por um grande meteoroide ou asteroide quando explode na atmosfera.
- Meteorito: um fragmento de um meteoro ou asteroide que sobrevive a passagem pela nossa atmosfera e tinge o solo.