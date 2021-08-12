Perseidas: vídeos mostram registros da chuva de meteoros no céu do ES

Câmera na Praia da Costa, em Vila Velha, registrou Crédito: Reprodução

Exoss Citizen Science, que fica em Veja abaixo. A madrugada do primeiro auge da chuva de meteoros Perseidas aconteceu no início da madrugada desta quinta-feira (12), e apesar de ainda não dar para contabilizar a quantidade de "riscos brilhantes" vistos no céu, a estação de monitoramento de meteoros da Luciana Fontes, associada da, que fica em Vitória , registrou alguns eventos.

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abaixo. A câmera de videomonitoramento do morador de Vila Velha Danilo Silva, que possui o equipamento em uma propriedade particular na Praia da Costa , também captou o registro de um meteoro no céu da região. O fenômeno aparece no canto superior esquerdo do vídeo. Confira

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À reportagem de A Gazeta, Luciana explicou que é no Norte do Brasil o melhor ponto de observação da Perseidas. Ela afirmou que as previsões feitas pela International Meteor Organization (IMO) apontam para taxas máximas entre 25 e 40 meteoros por hora na região.

A IMO também prevê que a região Nordeste pode ter entre 15 e 30 meteoros por hora; a Centro-Oeste entre 8 e 20 meteoros por hora; a Sudeste entre 5 e 10 meteoros por hora e a região Sul não deve esperar taxas maiores que 5 meteoros por hora.

100 METEOROS POR HORA?

A Gazeta nos últimos dias que na Região Sudeste, por exemplo, a visualização da chuva é bem prejudicada, por isso é importante seguir as dicas para ter boas condições ao observar o céu. Apesar deste quantitativo, o correspondente de Astronomia do Instituto Climatempo , Marcos Calil, frisou à reportagem denos últimos dias que na Região Sudeste, por exemplo, a visualização da chuva é bem prejudicada, por isso é importante seguir as dicas para ter boas condições ao observar o céu.

Para Calil, são esperados cerca de 100 meteoros a cada uma hora. "Essa é chamada a Taxa Horária Zenital (THZ). Com relatos de observadores, colegas e amigos, mantemos essa previsão. Mas é importante ressaltar, para não causar muitas expectativas para os capixabas, que quem está na região Sudeste do Brasil provavelmente não vai conseguir ver 100 meteoros por hora", complementou.

REGISTROS PELO BRASIL

A Exoss Citizen Science explicou que a Perseidas é um evento anual, que acontece quando a Terra passa através de uma região com grande concentração de detritos deixados por um cometa. O vídeo apresenta registros de observadores do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

O projeto pede que, quem visualizar um meteoro que quiser compartilhar, é só fazer o relato em exoss.imo.net

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NESTA SEXTA-FEIRA (13) TEM MAIS PERSEIDAS

E as primeiras horas desta sexta-feira (13), prato cheio para os supersticiosos, também promete ser de auge da Perseidas. As dicas são as mesmas:

Procurar um ambiente livre de prédios, montanhas e poluição visual artificial;

Se preparar para encarar a madrugada, já que os primeiros indícios de meteoros devem aparecer a partir das 3h;

Procurar o horizonte Norte e erguer um pouquinho a cabeça para ter uma melhor visualização.

E para te ajudar a saber para onde olhar, relembramos aqui como identificar os pontos cardeais: