Céu de agosto terá chuva de meteoros e outros fenômenos visíveis no ES

Além disso, quatro, dos cinco planetas visíveis no céu, aparecerão ao mesmo tempo. Veja abaixo os principais eventos astronômicos de agosto.

A conjunção é um termo utilizado muito na astronomia e significa que, vistos de algum lugar (normalmente a Terra), dois corpos celestes aparecem perto um do outro no céu. Já a oposição é um termo utilizado para designar a situação em que dois corpos celestes estão em posições opostas no céu, quando vistos da Terra.