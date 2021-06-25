Meteoro? Câmera de monitoramento registra clarão no céu de Vila Velha

Uma câmera de videomonitoramento de uma propriedade particular em Vila Velha registrou o momento em que um ponto brilhante aparece "caindo" no céu da Praia da Costa, exatamente às 23h42 da noite da última quinta-feira (24). Segundo Danilo Silva, de 35 anos, dono do dispositivo, a câmera grava 24 horas e o clarão passou justamente quando ele estava assistindo às imagens.
A reportagem de A Gazeta foi atrás de respostas e acionou a equipe do projeto Exoss Citizen Science, que é uma organização colaborativa sem fins lucrativos. Segundo a administradora Luciana Fontes, associada ao programa de monitoramento de meteoros, se trata de um meteoro, também chamado de bólido.
"A câmera registra o Porto de Tubarão à frente, então o bólido entrou na atmosfera no sentido oeste para leste. Na direção leste, não temos câmeras apontadas. A câmera não registra o exato instante da entrada, mas o tempo conta aproximadamente três segundos. Pela imagem, apresenta coloração alaranjada com um clarão terminal", descreveu.
Abaixo, Luciana ilustrou a posição aproximada no céu onde o meteoro passou, conforme as estrelas identificadas no vídeo.
Se avistar algum meteoro no céu e quiser ajudar na pesquisa, faça um relato em www.exoss.imo.net que a equipe traça a trajetória completa do evento.
BÓLIDO? METEORO? BOLA DE FOGO?
Para os leigos de plantão, resta a dúvida: bólido, meteoro e bola de fogo são a mesma coisa? Luciana explica didaticamente com uma analogia simples. "Tem gente que fala que está com cefaleia e tem gente que diz que está com dor de cabeça. Podemos trazer a analogia para este caso", contou.
Ela explica que as terminologias, no ponto de vista científico, ajudam a identificar o fenômeno com mais precisão aos detalhes, e por isso os nomes diferentes para o mesmo fenômeno.
"Meteoro é o nome, agora quando falamos bólido ou fireball, usamos a terminologia para identificar a dinâmica de como aconteceu o evento, de que forma ele entrou na atmosfera. É apenas para identificar o movimento que ele fez na atmosfera"
A American Meteor Society faz a terminologia dos meteoros da seguinte forma:
- Cometa: Um corpo sólido feito de gelo, rocha, poeira e gases congelados. Conforme eles se fragmentam e se desintegram, deixam um rastro de poeira e detritos.
- Asteroide: feito de rocha, ferro ou gelo, é menor que um cometa e se move pelo espaço. Varia entre 1 metro até centenas de quilômetros.
- Meteoroide: Um pequeno asteroide. De alguns microns até 1 metro.
- Chuva de meteoros: Evento anual, quando a terra passa através de uma região com grande concentração de detritos, partículas deixadas por um cometa ou asteroide. Da terra, parece que os meteoros surgem de uma mesma região do céu durante a noite.
- Meteoro: a luz emitida por um meteoroide ou asteroide quando ele entra em nossa atmosfera.
- Fireball (bola de fogo): um meteoro com um brilho superior ao do planeta Vênus.
- Bólido: a luz emitida por um grande meteoroide ou asteroide quando explode na atmosfera. Meteorito: um fragmento de um meteoro ou asteroide que sobrevive a passagem pela nossa atmosfera e tinge o solo.