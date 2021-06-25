Meteoro? Câmera de monitoramento registra clarão no céu de Vila Velha

Câmera registrou clarão no céu de Vila Velha na última quinta-feira (25) Crédito: Câmera de videomonitoramento

Uma câmera de videomonitoramento de uma propriedade particular em Vila Velha registrou o momento em que um ponto brilhante aparece "caindo" no céu da Praia da Costa , exatamente às 23h42 da noite da última quinta-feira (24). Segundo Danilo Silva, de 35 anos, dono do dispositivo, a câmera grava 24 horas e o clarão passou justamente quando ele estava assistindo às imagens.

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A reportagem de A Gazeta foi atrás de respostas e acionou a equipe do projeto Exoss Citizen Science, que é uma organização colaborativa sem fins lucrativos. Segundo a administradora Luciana Fontes, associada ao programa de monitoramento de meteoros, se trata de um meteoro, também chamado de bólido.

"A câmera registra o Porto de Tubarão à frente, então o bólido entrou na atmosfera no sentido oeste para leste. Na direção leste, não temos câmeras apontadas. A câmera não registra o exato instante da entrada, mas o tempo conta aproximadamente três segundos. Pela imagem, apresenta coloração alaranjada com um clarão terminal", descreveu.

Abaixo, Luciana ilustrou a posição aproximada no céu onde o meteoro passou, conforme as estrelas identificadas no vídeo.

Ilustração da posição aproximada no céu onde o meteoro passou em Vila Velha Crédito: Luciana Fontes

Se avistar algum meteoro no céu e quiser ajudar na pesquisa, faça um relato em www.exoss.imo.net que a equipe traça a trajetória completa do evento.

BÓLIDO? METEORO? BOLA DE FOGO?

Para os leigos de plantão, resta a dúvida: bólido, meteoro e bola de fogo são a mesma coisa? Luciana explica didaticamente com uma analogia simples. "Tem gente que fala que está com cefaleia e tem gente que diz que está com dor de cabeça. Podemos trazer a analogia para este caso", contou.

Ela explica que as terminologias, no ponto de vista científico, ajudam a identificar o fenômeno com mais precisão aos detalhes, e por isso os nomes diferentes para o mesmo fenômeno.

"Meteoro é o nome, agora quando falamos bólido ou fireball, usamos a terminologia para identificar a dinâmica de como aconteceu o evento, de que forma ele entrou na atmosfera. É apenas para identificar o movimento que ele fez na atmosfera" Luciana Fontes - Administradora e associada ao programa Exoss

A American Meteor Society faz a terminologia dos meteoros da seguinte forma: