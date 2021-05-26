Espetáculo no céu com Superlua de Sangue: veja registros feitos no ES

Após alguns sortudos acompanharem o eclipse lunar que aconteceu na madrugada e manhã desta quarta-feira (26), ficando visível parcialmente apenas em algumas regiões do país, outro fenômeno astronômico "encher os olhos" encantou os capixabas no início da noite desta quarta: a Superlua de Sangue.
O espetáculo no céu provocado pelo fenômeno foi registrado em Vitória pelo fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta. Confira como foi nas imagens abaixo:
Super lua vista de Vitória
Antes do fenômeno ocorrer, o Gaturamo Observatório Astronômico (GOA) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) informou que a superlua, cientificamente chamada de lua cheia perigeana, poderia ser vista por qualquer habitante do Planeta Terra.
"Esse fenômeno traz pelo menos duas consequências: primeiro que temos a lua mais brilhante do que na maioria das luas cheias. É um ótimo visual para contemplar se o tempo estiver limpo. Segundo porque teremos as maiores marés", eclareceu o coordenador do GOA, o mestre em Astrofisíca Márcio Malacarne.
Ele reforçou que, para observar a superlua, não seriam necessários instrumentos, apenas contar com a sorte (e com a meteorologia) do céu estar livre de nuvens e nebulosidade. A Superlua de Sangue foi contemplada em ambientes com o horizonte leste visível, como em uma praia ou no alto de um morro.
A lua ficou totalmente cheia às 8h13 desta quarta-feira (26), enquanto o perigeu (quando ela ficou mais próxima da Terra),ocorreu algumas horas antes: às 22h50 da última terça-feira (25). Nesse horário, a lua esteve a 357.311 quilômetros da Terra.