Espetáculo no céu com Superlua de Sangue: veja registros feitos no ES

Se o céu estiver limpo, os capixabas poderão apreciar a Superlua de Sangue após o pôr-do-sol desta quarta-feira (26) Crédito: Fernando Madeira | Arquivo

Superlua de Sangue. Após alguns sortudos acompanharem o eclipse lunar que aconteceu na madrugada e manhã desta quarta-feira (26) , ficando visível parcialmente apenas em algumas regiões do país, outro fenômeno astronômico "encher os olhos" encantou os capixabas no início da noite desta quarta: a

otógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta. Confira como foi nas imagens abaixo: O espetáculo no céu provocado pelo fenômeno foi registrado em Vitória pelo f, de. Confira como foi nas imagens abaixo:

Super lua vista de Vitória

Gaturamo Observatório Astronômico (GOA) da Antes do fenômeno ocorrer, oda Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) informou que a superlua, cientificamente chamada de lua cheia perigeana, poderia ser vista por qualquer habitante do Planeta Terra.

"Esse fenômeno traz pelo menos duas consequências: primeiro que temos a lua mais brilhante do que na maioria das luas cheias. É um ótimo visual para contemplar se o tempo estiver limpo. Segundo porque teremos as maiores marés", eclareceu o coordenador do GOA, o mestre em Astrofisíca Márcio Malacarne.

Ele reforçou que, para observar a superlua, não seriam necessários instrumentos, apenas contar com a sorte (e com a meteorologia) do céu estar livre de nuvens e nebulosidade. A Superlua de Sangue foi contemplada em ambientes com o horizonte leste visível, como em uma praia ou no alto de um morro.