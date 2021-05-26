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Fenômeno raro

Espetáculo no céu com Superlua de Sangue: veja registros feitos no ES

Imagens do fenômeno em Vitória foram registradas pelo fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, e transmitidas pelo Gaturamo Observatório Astronômico (GOA) da (Ufes)

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 16:17

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

26 mai 2021 às 16:17
Lua cheia vista do Monte Horebe, em Santa Lúcia, Vitória
Se o céu estiver limpo, os capixabas poderão apreciar a Superlua de Sangue após o pôr-do-sol desta quarta-feira (26) Crédito: Fernando Madeira | Arquivo
Após alguns sortudos acompanharem o eclipse lunar que aconteceu na madrugada e manhã desta quarta-feira (26), ficando visível parcialmente apenas em algumas regiões do país, outro fenômeno astronômico "encher os olhos" encantou os capixabas no início da noite desta quarta: a Superlua de Sangue.
O espetáculo no céu provocado pelo fenômeno foi registrado em Vitória pelo fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta. Confira como foi nas imagens abaixo:

Super lua vista de Vitória

Antes do fenômeno ocorrer, o Gaturamo Observatório Astronômico (GOA) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) informou que a superlua, cientificamente chamada de lua cheia perigeana, poderia ser vista por qualquer habitante do Planeta Terra.
"Esse fenômeno traz pelo menos duas consequências: primeiro que temos a lua mais brilhante do que na maioria das luas cheias. É um ótimo visual para contemplar se o tempo estiver limpo. Segundo porque teremos as maiores marés", eclareceu o coordenador do GOA, o mestre em Astrofisíca Márcio Malacarne.
Ele reforçou que, para observar a superlua, não seriam necessários instrumentos, apenas contar com a sorte (e com a meteorologia) do céu estar livre de nuvens e nebulosidade. A Superlua de Sangue foi contemplada em ambientes com o horizonte leste visível, como em uma praia ou no alto de um morro.
A lua ficou totalmente cheia às 8h13 desta quarta-feira (26), enquanto o perigeu (quando ela ficou mais próxima da Terra),ocorreu algumas horas antes: às 22h50 da última terça-feira (25). Nesse horário, a lua esteve a 357.311 quilômetros da Terra.
Grupo Observatório Astronômico da Ufes realizou a transmissão ao vivo da observação da Superlua na noite desta quarta-feira

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