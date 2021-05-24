Astrologia:  Lua Cheia em Sagitário e eclipse lunar; veja vídeo

No dia 26 de maio acontece dois eventos importantes no céu: Lua Cheia em Sagitário e a abertura de temporadas de eclipses em 2021. Na coluna de hoje, o astrólogo Glaucio Costhae conta sobre o que isso representa. Confira no vídeo
Publicado em 24 de Maio de 2021 às 16:53
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