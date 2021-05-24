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Momento de fazer o melhor

Astrologia:  Lua Cheia em Sagitário e eclipse lunar; veja vídeo

Os próximos dias 15 serão para ter fé no divino e em você para superar todos os obstáculos

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 16:53

Públicado em 

24 mai 2021 às 16:53
Glaucio Costhae

Colunista

Glaucio Costhae

Astrologia
É preiso ter certeza de que está fazendo o melhor Crédito: Shutterstock
No dia 26 de maio acontece dois eventos importantes no céu: Lua Cheia em Sagitário e a abertura de temporadas de eclipses em 2021. Na coluna de hoje, o astrólogo Glaucio Costhae conta sobre o que isso representa. Confira no vídeo
Acompanhe o colunista Glaucio Costhae em suas redes sociais.

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