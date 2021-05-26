Superlua: acompanhe a transmissão feita pelo laboratório da Ufes

Segundo o Gaturamo Observatório Astronômico (GOA) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a superlua, cientificamente chamada de lua cheia perigeana, poderá ser vista por qualquer habitante do Planeta Terra. O melhor horário para visualizar o fenômeno é logo após o pôr-do-sol.

"Este fenômeno trás pelo menos duas consequências: primeiro que temos a lua mais brilhante do que na maioria das luas cheias. É um ótimo visual para contemplar se o tempo estiver limpo. Segundo porque teremos as maiores marés", reporta o coordenador do GOA, o mestre em Astrofisíca Márcio Malacarne.

Superlua de sangue no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira