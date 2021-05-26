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Superlua: acompanhe a transmissão feita pelo laboratório da Ufes

O Gaturamo Observatório Astronômico (GOA), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) indica que a superlua pode ser melhor visualizada logo após o pôr-do-sol desta quarta-feira (26)

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 18:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2021 às 18:26
Segundo o Gaturamo Observatório Astronômico (GOA) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a superlua, cientificamente chamada de lua cheia perigeana, poderá ser vista por qualquer habitante do Planeta Terra. O melhor horário para visualizar o fenômeno é logo após o pôr-do-sol.
"Este fenômeno trás pelo menos duas consequências: primeiro que temos a lua mais brilhante do que na maioria das luas cheias. É um ótimo visual para contemplar se o tempo estiver limpo. Segundo porque teremos as maiores marés", reporta o coordenador do GOA, o mestre em Astrofisíca Márcio Malacarne.
Superlua de sangue no Espírito Santo
Superlua de sangue no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Ele reforça que, para observar a superlua, não precisa de instrumentos — mas que precisamos contar com a sorte (e com a meteorologia) do céu estar livre de nuvens e nebulosidade. A dica para uma boa visualização é procurar um ambiente com o horizonte leste visível, como em uma praia ou no alto de um morro, no início da noite.
Alguns brasileiros sortudos puderam acompanhar o eclipse lunar que aconteceu na madrugada e manhã desta quarta-feira (26), ficando visível parcialmente apenas em algumas regiões do país.

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