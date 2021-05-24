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Fenômenos da astronomia

Eclipse lunar e superlua poderão ser vistos no céu do Espírito Santo?

Os fenômenos vão acontecer simultaneamente nesta quarta-feira (26), mas a visibilidade no Estado capixaba poderá ficar prejudicada, principalmente em algumas cidades

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 18:51

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

24 mai 2021 às 18:51
Superlua vista da praia de Camburi, em Vitória
Superlua poderá ser vista do Espírito Santo se o céu estiver com baixa nebulosidade Crédito: Vanda Lopes
Para os amadores dos fenômenos astronômicos, esta quarta-feira (26) será um prato cheio: um eclipse lunar e a maior superlua deste ano acontecerão de forma simultânea na data. No entanto, segundo o Instituto Climatempo, a visibilidade no Espírito Santo poderá ficar prejudicada principalmente em cidades longe da costa por conta da nebulosidade. O tempo estará estável com muitas nuvens e chuva espalhadas por todo o Estado.
A fase total do eclipse lunar será de curta duração, com cerca de 15 minutos. O melhor lugar para visualizá-lo será do leste da Austrália, da Nova Zelândia e das Ilhas Pacíficas. Já no Brasil, apenas a fase parcial do eclipse poderá ser vista, a partir das 6h45 (horário de Brasília).
Já a superlua poderá ser apreciada por observadores de todo o mundo – isso se o céu noturno estiver limpo e sem nuvens. Conforme explicado anteriormente em outras matérias de A Gazeta, superlua é o nome dado para luas novas e cheias que acontecem no perigeu, como é chamado o ponto da órbita lunar mais próximo da Terra.

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Com isso, o satélite fica a cerca de 363 mil quilômetros da Terra e, por estar mais perto, a Lua parecerá maior e mais brilhante que o normal. Segundo a Nasa, as superluas e os eclipses são fenômenos diferentes, que nem sempre ocorrem simultaneamente como desta vez. "Este mês traz uma oportunidade excelente de aproveitar a vista", diz o site da agência.
Segundo análises feitas pelo professor e astrônomo Marcos Calil, do Instituto Climatempo, a superlua deste dia 26 de maio ocorrerá em uma diferença horária que contribui a contemplação durante o anoitecer. Ou seja, poucos instantes antes do pôr-do-sol, vale ficar atento para o horizonte oeste e esperar um belíssimo nascer da lua. "Será possível observar o evento da superlua tanto no amanhecer, como no anoitecer", disse.

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