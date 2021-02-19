  • O dia em que um robô da Nasa foi acordado ao som da Banda Casaca em Marte
Há 17 anos

O dia em que um robô da Nasa foi acordado ao som da Banda Casaca em Marte

Sucesso no pouso da sonda "Perseverance" nesta quinta-feira (18) em solo marciano trouxe à tona o feito do grupo capixaba, que em 2004 teve o hit "Da da da" tocado para acordar o robô Spirit; relembre esta história
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

19 fev 2021 às 12:11

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 12:11

Casaca
Em 2004, a canção "Da da da", da banda capixaba Casaca, da Barra do Jucu, acordou a sonda Spirit, em Marte Crédito: Divulgação/USGS Astrogeology Center, Divulgação/Casaca e Montagem/AG
Nesta quinta-feira (18), a Agência Espacial Norte-Americana, a Nasa, obteve êxito ao conseguir com que o robô Perseverance (perseverança, em português) não só pousasse em Marte, como também já iniciasse a exploração do solo e atmosfera do planeta, além de encontrar sinais de vida antiga por lá. O fato despertou a atenção de inúmeras pessoas ao redor do mundo e foi acompanhada ao vivo também pelos capixabas, porém nada comparável ao que ocorreu no dia 10 de janeiro de 2004.

Nesta data, em outra missão espacial, a então sonda Spirit aterrissou em Marte, após dias de viagem pelo espaço. Após o primeiro dia no planeta vizinho, o robô foi acordado ao som de uma música, mas não qualquer canção: o batuque escolhido foi o inconfundível "Da da da", escrito pelo cantor e compositor Renato Casanova, da Banda Casaca.

RELEMBRE

O grupo musical criado na Barra do Jucu no início dos anos 2000 teve a honra de ter a música selecionada e literalmente ganhou o mundo. Após o sucesso e inúmeras reportagens locais, nacionais e até internacionais, a Banda Casaca viu crescer o número de shows e até turnês realizou fora do país graças à mescla de congo, com pitadas de reggae e rock tocada em Marte quatro anos depois da criação do conjunto.

"BAIRRISMO"

A definição pela música não foi aleatória. Integrante do projeto da sonda Spirit, o físico capixaba Paulo Antônio de Souza Júnior foi o responsável por colocar o hit da banda de Vila Velha para o despertar do robô. Fã do Casaca, ele sugeriu que a canção fosse colocada.
Nasa
O físico capixaba Paulo Antônio de Souza Júnior foi o responsável por fazer com que a música da Banda Casaca tocasse em Marte no ano de 2004 Crédito: Divulgação
Em entrevista ao Jornal Nacional da época e ainda surpreendidos com o sucesso repentino, a Banda Casaca comemorou o feito interplanetário. "Eu só espero que o robô tenha acordado assim... nos seus melhores dias", brincou Renato Casanova na ocasião.
Sucesso à parte, desde então o grupo de Vila Velha pode se gabar de um feito: por um dia uma composição própria foi a mais tocada em um planeta, ainda que este não fosse a Terra. Parafraseando o nome do robô em Marte, por que não perseverar e acreditar que o "Da da da" ecoe novamente no Planeta Vermelho?

Tópicos Relacionados

barra do jucu Capixaba Capixapédia espírito santo Música
