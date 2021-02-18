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Planeta vermelho

Robô Perseverance pousa hoje em Marte, na busca por sinais de vida

Além de avançar nos conhecimentos sobre a geologia de Marte, missão da Nasa tem por objetivo procurar sinais de vida antiga no planeta vizinho
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

18 fev 2021 às 17:30

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 17:30

Robô Perseverance, enviado pela Nasa para explorar Marte
Robô Perseverance, enviado pela Nasa para explorar Marte Crédito: Nasa / Shutterstock
Já está quase no fim a contagem regressiva para o pouso da sonda que colocará o rover Perseverance (veículo exploratório), da Nasa, a agência espacial norte-americana, em solo marciano. O pouso está previsto para ocorrer no final da tarde desta quinta feira (18).
Se tudo der certo, o Perserverance pousará no que já foi, um dia, o delta de um rio. A região é conhecida como Cratera de Jezero.

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O Perseverance é um robô cheio de tecnologias enviado para pesquisar solo e atmosfera do Planeta Vermelho. Além de avançar nos conhecimentos sobre a geologia de Marte, essa missão tem por objetivo procurar sinais de vida antiga no planeta vizinho. Para isso, carrega sete instrumentos com o que há de mais avançado em termos de imagens, análises químicas e de minérios, além de espectrômetros e outras tecnologias que tentarão até mesmo produzir oxigênio.
A meta é ampliar como nunca os conhecimentos sobre Marte, de forma a viabilizar futuras explorações ao planeta. O rover Perseverance pesa por volta de uma tonelada. Ele tem cerca de 3 metros de comprimento, 2,7 metros de largura; e 2,2 metros de altura.
Quem quiser acompanhar esse acontecimento histórico pode entrar no site oficial da Nasa, onde está rodando a contagem regressiva para o pouso.

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